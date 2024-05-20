Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский является правомерной военной целью для российского государства. Об этом в разговоре с ТАСС заявил Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев уточнил, что подобный статус Зеленский имеет независимо от вопроса о его легитимности после отмены выборов.
Он также добавил, что руководители любых государств, ведущих войну, имеют такой же статус, как и лидер Незалежной.
Ранее в Госдуме заявили о том, что украинский лидер в любом случае останется преступником. Кроме того, Дмитрий Медведев также рассмотрел два варианта для Зеленского, а именно, суд или ликвидацию. Полномочия президента Украины истекли 20 мая.
Читайте также:
Медведев назвал трусом YandexGPT из-за ответов «Алисы» об Украине
Медведев призвал не допускать «бесконечных согласований» по вопросам обороны
Зампред Совбеза Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
«Для нас он и так военный преступник, и утрата им официального статуса ничего не меняет», — подчеркнул Медведев.
Он также добавил, что руководители любых государств, ведущих войну, имеют такой же статус, как и лидер Незалежной.
Ранее в Госдуме заявили о том, что украинский лидер в любом случае останется преступником. Кроме того, Дмитрий Медведев также рассмотрел два варианта для Зеленского, а именно, суд или ликвидацию. Полномочия президента Украины истекли 20 мая.
Читайте также:
Медведев назвал трусом YandexGPT из-за ответов «Алисы» об Украине
Медведев призвал не допускать «бесконечных согласований» по вопросам обороны
Зампред Совбеза Медведев назвал поездку Зеленского в Харьков прощальным визитом
Никита Кротов