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Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом ждал, что президент США публично заявит: США выступают против России. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]», — сказал Келлог.
Келлог отметил, что Трамп не стоит ни на чьей стороне, он заинтересован в продвижении мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам спецпредставителя, Зеленский пытался получить преимущество Украины над Россией, осмелившись даже давить на Трампа, чтобы заставить его подписать соглашение о продолжении финансирования Украины.
Встреча президентов США и Украины в Белом доме, состоявшаяся 28 февраля, закончилась перепалкой. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США и в нежелании остановить огонь. Зеленского попросили покинуть Белый дом, пресс-конференция и заключение сделки по редкоземельным металлам были отменены.\
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Александр Бойцов