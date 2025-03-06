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«"Хотелки" не сработали»: Келлог — о желании Зеленского услышать от Трампа об антироссийской позиции США

Келлог: Зеленский хотел услышать от Трампа об антироссийской позиции США
Фото: istockphoto/ValleraTo

Фото: istockphoto/ValleraTo

Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с Дональдом Трампом ждал, что президент США публично заявит: США выступают против России. Об этом сообщил спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог.
«Президент Зеленский очень хотел, чтобы президент Трамп публично заявил, что Соединенные Штаты выступают против России, но это бы свело на нет объективную посредническую роль [США]», — сказал Келлог.

Келлог отметил, что Трамп не стоит ни на чьей стороне, он заинтересован в продвижении мирного урегулирования конфликта на Украине. По словам спецпредставителя, Зеленский пытался получить преимущество Украины над Россией, осмелившись даже давить на Трампа, чтобы заставить его подписать соглашение о продолжении финансирования Украины.

Встреча президентов США и Украины в Белом доме, состоявшаяся 28 февраля, закончилась перепалкой. Трамп упрекнул Зеленского в неуважении и отсутствии благодарности к США и в нежелании остановить огонь. Зеленского попросили покинуть Белый дом, пресс-конференция и заключение сделки по редкоземельным металлам были отменены.\

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Путин призвал к творческому подходу в патриотическом воспитании детей
06 марта 2025, 19:42

Фото: iStock/Smederevac

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность творческого подхода к патриотическому воспитанию молодежи, чтобы сделать этот процесс интересным и увлекательным для детей. Об этом пишет РИА Новости.
На встрече с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества» Путин отметил, что существует множество способов достижения желаемых результатов в области патриотического воспитания.

«Если думать, всегда можно найти то, что будет интересно для тех людей, ради которых мы это делаем. А если это интересно, то это ложится надолго и оказывает нужное нам воздействие на формирование человека», — сказал он.

Президент акцентировал внимание на том, что создание увлекательных и запоминающихся форматов воспитания позволит эффективно формировать у молодежи чувство патриотизма и ответственности за свою страну.

Путин назвал черту, характерную только для мужчин в России. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
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Путин напомнил о временах нашествия Наполеона на Россию
06 марта 2025, 19:38

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В мире ещё есть люди, желающие вернуться во времена нашествия Наполеона. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Слова российского лидера передаёт РИА Новости.

«До сих пор кому-то неймется — есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — сказал Путин.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон, обращаясь к согражданам, объявил, что Россия является угрозой для Европы, и назвал безумием идею наблюдать такую «опасность» со стороны.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сравнил французского лидера с Наполеоном Бонапартом, заметив при этом, что его слова о гипотетической «российской угрозе» напоминают идеи как французского императора, так и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

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Путин: России необходим такой вариант мира, который обеспечит ей спокойствие
06 марта 2025, 19:27

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин высказался о том, какой вариант мирного соглашения по Украине устроит Россию. По его словам, мир должен быть заключён таким образом, чтобы договор обеспечивал полное спокойствие и безопасность страны и её граждан.
Об этом глава государства заявил 6 марта во время встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества». По его словам, российская сторона должна выбрать такой вариант мира на Украине, который бы полностью устраивал Россию и обеспечивал в длительной перспективе спокойное и устойчивое развитие страны.

«Нам ничего чужого не нужно, но мы свое не отдадим», — отметил российский лидер.

Мирное урегулирование должно обеспечить России стабильное развитие в безопасных условиях, и Москва добьётся заключения именно такого соглашения, подчеркнул Владимир Путин.

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Медведев: любые лазейки для мигрантов-нелегалов нужно устранить общими усилиями
06 марта 2025, 19:22

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о важности совместных усилий профильных ведомств для устранения любых лазеек, которые могут использовать мигранты-нелегалы и недобросовестные работодатели. Об этом написал он в своем посте в социальной сети «ВКонтакте».
Медведев отметил, что по данным МВД России ежегодно выявляется и пресекается около 80 тысяч нарушений, связанных с незаконным привлечением иностранных граждан к работе.

«Профильные ведомства должны работать совместно, чтобы закрыть все возможности для нелегалов и недобросовестных работодателей», — отметил он.

Эти меры направлены на улучшение контроля в сфере трудовой миграции и защиту прав граждан, а также на обеспечение справедливых условий труда для всех работников в стране.

Ранее председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон исчезнет навсегда 14 мая 2027 года, когда заканчивается срок его полномочий на посту главы государства.

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Захарова: Молдавии бы не было без освобождения страны Красной армией
06 марта 2025, 18:48

Мария Захарова (Фото: mid.ru)

Если бы советские солдаты в 1944 году не освободили Кишинёв и всю территорию страны от немецко-фашистской оккупации, Молдавия бы сейчас не существовала как государство. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Выступая на брифинге перед журналистами, она подчеркнула, что армия Союза ССР состояла в том числе и из молдаван. Возможно предков тех самых «патриотов», которые вынудили израильских музыкантов извиняться за исполнение на иврите знаменитой на весь мир песни «Катюша» на открытии музыкального фестиваля «Мэрцишор».

Таким образом спикер российского МИД прокомментировала слова молдавского министра здравоохранения Аллы Немеренко, которая заявила, что судьба Молдавии была бы счастливее, если бы её не освобождала Советская армия.

«Если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли в том числе из молдаван, — то Молдавии и не было бы», — сказала Захарова.

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