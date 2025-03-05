Трамп заявил о получении «мощных сигналов» от России о готовности к переговорам

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)
США во время переговоров получили «мощные и убедительные сигналы» о том, что российская сторона готова к заключению мирного соглашения по Украине. О этом заявил президент Дональд Трамп в ходе своего выступления перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса США.
Он отметил, что дискуссии сторон были серьёзными и непростыми, а сигналы о готовности к миру, полученные от России, — убедительными.
Трамп также добавил, что, желая прекратить вооружённое противостояние, необходимо говорить и взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, что он и намерен делать. Ранее американский лидер сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот уведомил его о своей готовности сесть за стол переговоров.
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«Сейчас время прекратить это безумие. <...> Сейчас время завершить эту бессмысленную войну», — сказал глава Белого дома.
Трамп также добавил, что, желая прекратить вооружённое противостояние, необходимо говорить и взаимодействовать с обеими сторонами конфликта, что он и намерен делать. Ранее американский лидер сообщил, что получил письмо от Зеленского, в котором тот уведомил его о своей готовности сесть за стол переговоров.
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Александр Бойцов