США допустили, что приостановка помощи Киеву будет недолгой в случае уступок Украины

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Администрация президента США Дональда Трампа предполагает, что приостановка помощи Украине окажется недолгой в том случае, если Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома. Об этом пишет New York Times.
«Представители администрации Трампа предположили, что пауза в поддержке может быть относительно недолгой, если... Владимир Зеленский уступит требованиям Белого дома», — сообщает газета.
По словам пресс-секретаря Белого дома Каролин Левитт, приостановка помощи Украине случилась из-за желания администрации США пересмотреть финансирование Киева. Напомним, что американская сторона приняла решение завершить все поставки военной помощи для Украины. По данным Fox News, возобновление случится только когда президент США Дональд Трамп убедиться в желании Зеленского приступить к урегулированию конфликта.
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Иван Мусатов