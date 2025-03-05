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В Британии раскрыли истинный смысл извинений Зеленского перед Трампом

Independent: без США Киеву хватит военного снаряжения всего на несколько дней
Фото: iStock/ValleraTo

Фото: iStock/ValleraTo

Без военной помощи США у Украины закончатся запасы снарядов через несколько дней. Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на источники.
«Запасы американских ракет Patriot для отражения атак с воздуха со стороны российских беспилотников и баллистических ракет большой дальности могут закончиться в течение нескольких дней», — говорится в статье.

Отмечается, что боеприпасы хранятся не на территории Украины и ввозятся туда непосредственно перед их применением, а решение о прекращении военной поддержки Киева блокирует осуществление транзитных грузоперевозок.

Так, автор отметил, что Зеленский решил извиниться перед Трампом всего за несколько часов до его выступления перед конгрессом из-за большой опасности, нависшей над Украиной.

Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.

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Трамп сделал важное заявление о Зеленском
Трамп: Зеленский прислал письмо с заявлением о готовности к мирным переговорам
05 марта 2025, 07:37

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп заявил, что получил письмо от Владимира Зеленского, который заверил о своей готовности сесть за стол переговоров для установления мира на Украине. Об этом американский лидер сказал во время выступления в конгрессе.
«Сегодня я получил важное письмо от Зеленского. Украина готова как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы добиться долгосрочного мира», — заявил Трамп.
Он подчеркнул, что настало время завершить конфликт. Для этого, по словам Трампа, нужно разговаривать с обеими сторонами противостояния.

Так, американский лидер уточнил, что Вашингтон получает «мощные сигналы» из России о готовности к миру, и добавил, что его администрация за 43 дня уже добилась в вопросе урегулирования конфликта больше, чем другие за все годы.

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Лукашенко раскрыл, зачем на самом деле шел Евгений Пригожин на Москву
Лукашенко: глава ЧВК «Вагнер» Пригожин рвался к ядерной кнопке
05 марта 2025, 07:23

Евгений Пригожин (Фото: РИА Новости/Елена Копылова)

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин во время мятежа в июне 2023 года пытался завладеть ядерным оружием. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Его слова из интервью американскому блогеру Марио Науфалу приводит агентство БелТА.
«Я почувствовал, что Женя Пригожин рвался к ядерной кнопке. Я это понял в середине дня, не сразу. Я даже не думал, что до такого безумства Женя Пригожин может дойти», — заявил Лукашенко.

Однако, по его словам, российские власти никаким образом власти не допустили бы подобного развития событий.

Так, Лукашенко уточнил, что во время мятежа Пригожина он сказал российскому лидеру Владимиру Путину о своей готовности отправить белорусских силовиков для помощи в защите Москвы.

Однако белорусский лидер подчеркнул, что ему удалось уговорить Пригожина, чтобы бойцы ЧВК «Вагнер» отправились на территорию Белоруссии.

«Так закончился этот конфликт», — вспомнил Лукашенко.

23 июня глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в том, что российские власти ударили по позициям бойцов компании. После этого Пригожин пообещал, что ответит на произошедшее. На следующий день он заявил о блокировке Ростова и желании «пойти на Москву».

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Лукашенко относится к Зеленскому как к сыну
Лукашенко: я относился к Зеленскому как к собственному сыну
05 марта 2025, 05:18

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, он относился к Владимиру Зеленскому как к собственному сыну. Об этом он заявил американскому блогеру Марио Науфалу.
«Мне его (Зеленского) тоже жаль. Я относился к нему как к собственному сыну. У нас были очень хорошие отношения. Я посещал Украину, мы с Зеленским проводили переговоры», — сказал Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Президент назвал их общение с Зеленским теплыми и дружескими. Лукашенко выразил сожаление за то, что глава киевского режима пошел на поводу у радикальных националистических групп.

Ранее глава Белоруссии заявил о готовности Владимира Путина сесть за стол переговоров.

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#лукашенко
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#украина
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Трамп: Я без устали работаю над решением конфликта на Украине
05 марта 2025, 05:07

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Стрингер)

По словам президента США Дональда Трампа, он без устали работает над урегулированием украинского конфликта. Об этом говорится в выдержках из речи американского лидера, опубликованных Белым домом.
«Я без устали работаю, чтобы завершился жестокий конфликт на Украине», — говорится в сообщении.

Выступление Трампа в Конгрессе начнется в ближайшие минуты. Ранее заявлялось о намерении американского президента рассказать всю правду на своем выступлении. Предварительно, Трамп будет говорить о дальнейшем выстраивании отношений с Владимиром Зеленским и о решении украинского кризиса.

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#сша
#конфликт
#трамп
#украина
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Лукашенко заявил о необходимости остановить войну сегодня
Лукашенко: Сегодня надо остановить войну
05 марта 2025, 04:33

Александр Лукашенко (фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что украинский конфликт необходимо остановить сегодня. Об этом он сказал американскому блогеру Марио Науфалу.
«Сегодня надо остановить войну», — заявил Лукашенко в интервью, опубликованном в соцсети X.

Президент отметил, что позиция Белоруссии по данному вопросу заключается в том, чтобы не было войны, а был мир.

В ходе интервью Лукашенко высказался и о готовности президента РФ Владимира Путина перейти к переговорам по украинскому конфликту.

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