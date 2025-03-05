В Британии раскрыли истинный смысл извинений Зеленского перед Трампом

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Без военной помощи США у Украины закончатся запасы снарядов через несколько дней. Об этом пишет британская газета The Independent со ссылкой на источники.
«Запасы американских ракет Patriot для отражения атак с воздуха со стороны российских беспилотников и баллистических ракет большой дальности могут закончиться в течение нескольких дней», — говорится в статье.
Отмечается, что боеприпасы хранятся не на территории Украины и ввозятся туда непосредственно перед их применением, а решение о прекращении военной поддержки Киева блокирует осуществление транзитных грузоперевозок.
Так, автор отметил, что Зеленский решил извиниться перед Трампом всего за несколько часов до его выступления перед конгрессом из-за большой опасности, нависшей над Украиной.
Зеленский заявил о своем желании продолжить сотрудничество с США 4 марта. Также он выразил сожаление по поводу произошедшего в Белом доме. При этом извинений от Зеленского так и не последовало.
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Элина Позднякова