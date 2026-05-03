«Хотите, чтобы я разрыдался?»: Стало известно о предсмертной записке Эпштейна

03 мая 2026, 13:48

NYT: сокамерник Эпштейна раскрыл содержание его предсмертной записки

В нью-йоркской тюрьме сокамерник финансиста Джеффри Эпштейна обнаружил его предполагаемую предсмертную записку, содержание которой до сих пор засекреченное. Об этом сообщает газета The New York Times.





Бывший полицейский Николас Тартальоне, отбывающий четыре пожизненных срока, рассказал в телефонных интервью из федеральной тюрьмы в Калифорнии, что нашел записку в июле 2019 года. Тогда Эпштейна обнаружили без сознания с полоской ткани на шее — он выжил, но спустя несколько недель его нашли мертвым. Судмедэксперт квалифицировал смерть как самоубийство.



После инцидента финансиста перевели в другую часть тюрьмы и поместили под наблюдение из-за риска суицида. Примерно в тот же период Тартальоне нашел спрятанную в графическом романе записку. В ней, по словам сокамерника, говорилось, что следователи месяцами изучали дело Эпштейна и «ничего не нашли».





«Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться», — привел примерное содержание записки собеседник СМИ.



