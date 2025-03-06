Владимир Сальдо (Фото: kremlin.ru)
Причиной повышенного ажиотажа вокруг сделки по разработке редкоземельных минералов является желание новой американской администрации хотя бы частично «отбить» ранее сделанные в Украину вложения.
Такое мнение высказал в разговоре с РИА Новости губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его мнению, такое повышенное внимание к соглашению с Украиной и всему тому, что ему сопутствует, связано с тем, что новая администрация Белого дома крайне недовольна тем фактом, что Байден просто дарил миллиарды долларов американских налогоплательщиков до крайности коррумпированному киевскому режиму.
По мнению Сальдо, выгода для самого Киева от этого соглашения крайне сомнительна. Однако, учитывая зависимость киевского режима от американской помощи (деньги, военная техника, высокоточные ракеты, данные разведки, интернет от Starlink), что бы «ни строил из себя» Зеленский, ему придётся пойти на любые выдвинутые США условия, заключил губернатор.
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«Они считают, что это растрата денег американских избирателей. Поэтому США хотят, как говорят бизнесмены, отбить вложения благодаря сделке по редким металлам и минералам. К ней они хотят привязать и всю возможную помощь в дальнейшем, но уже в кредит», — заявил глава российского региона.
По мнению Сальдо, выгода для самого Киева от этого соглашения крайне сомнительна. Однако, учитывая зависимость киевского режима от американской помощи (деньги, военная техника, высокоточные ракеты, данные разведки, интернет от Starlink), что бы «ни строил из себя» Зеленский, ему придётся пойти на любые выдвинутые США условия, заключил губернатор.
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Александр Бойцов