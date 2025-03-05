Глава Минфина США Бессент опроверг информацию о заключении сделки с Украиной по полезным ископаемым

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По словам главы Минфина США Скотта Бессента, подписание соглашения с Украиной по добыче полезных ископаемых пока не запланировано. Об этом рассказала корреспондент телеканала Fox News Джеки Хайнрих.
«Подписание не запланировано», — пишет журналистка в соцсети X.
Ранее в СМИ появилась информация о намерении США заключить сделку с Украиной по редкоземельным металлам. Об этом должен был рассказать американский президент Дональд Трамп во время своего в Конгрессе. Напомним, что данное соглашение могло быть подписано еще 28 февраля, но после перепалки Владимира Зеленского с Трампом и вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, сделка была отменена.
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