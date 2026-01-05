«Хотят поставить марионетку»: Малькевич высказался о нападении США на Венесуэлу

05 января 2026, 22:26

Депутат Малькевич заявил, что Вашингтон попирает международное право

Фото: Istock / asiandelight

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич прокомментировал атаку Вооружённых сил США на Каракас.