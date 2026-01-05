«Хотят поставить марионетку»: Малькевич высказался о нападении США на Венесуэлу
Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга и член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Малькевич прокомментировал атаку Вооружённых сил США на Каракас.
В беседе с «Вечерним Санкт-Петербургом» он заявил, что действия Вашингтона грубо нарушают международные нормы.
По словам Малькевича, США открыто декларируют цель смены власти в суверенном государстве.
Он также обратил внимание на двойные стандарты коллективного Запада, который, по его словам, критикует Россию за действия у своих границ, но игнорирует удары США «через полконтинента» и попытки превратить Венесуэлу в очередную «банановую республику».
Малькевич напомнил, что в 2025 году американские военные наносили удары по территориям Нигерии, Сомали, Сирии, Йемена, Ирана, Ирака, а также по объектам в Карибском бассейне и восточной части Тихого океана. По его мнению, в 2026 году Вашингтон действует ещё более агрессивно.
При этом депутат отметил, что президент США Дональд Трамп ранее предпринимал попытки выступать миротворцем и добивался определённого прогресса, в частности в ситуации между Арменией и Азербайджаном. Однако, как считает Малькевич, эти усилия не были оценены, после чего американский лидер сделал ставку на силовой сценарий.
Читайте также: