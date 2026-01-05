Политолог назвал факторы, которые определят судьбу Николаса Мадуро в США

05 января 2026, 18:59

Синельников-Оришак: шансы у Мадуро появятся, если он превратит суд в трибуну

Николас Мадуро (Фото: www.kremlin.ru)

Политолог-американист Михаил Синельников-Оришак считает, что будущее президента Венесуэлы Николаса Мадуро теперь зависит от его поведения.





В беседе с изданием «Петербургский дневник» Синельников-Оришак подчеркнул, что, если Мадуро займет жёсткую позицию и превратит суд в трибуну, то у него появятся шансы.

«Американцы понимают всю шаткость этой спецоперации, что, по сути, это похищение, им важно всё перевести в юридическую плоскость, придать делу формальный вид. Они могут предложить Мадуро сделку, мол, веди себя тихо — и всё будет хорошо. Важны настроения в Венесуэле, как там отнесутся к погибшим, которых уже несколько десятков», — отметил эксперт.