Минобороны сообщило об уничтожении 42 БПЛА за четыре часа
Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 42 беспилотных летательных аппарата самолётного типа в небе над несколькими регионами России. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны в своём Telegram-канале.
Ведомство уточнило, что инцидент произошёл в период с 16:00 до 20:00 по московскому времени. Расчёты ПВО сбили 16 беспилотников над Белгородской областью. Ещё семь аппаратов уничтожили над Курской областью, шесть — над Рязанской областью.
Над территорией Московского региона силы противовоздушной обороны ликвидировали пять дронов, в том числе два, которые летели в направлении Москвы. Кроме этого, четыре БПЛА сбили над Ростовской областью, два — над Тульской областью и по одному — над Брянской и Воронежской областями.
Ранее в Туле из-за неразорвавшейся части БПЛА эвакуировали четыре жилых дома.
