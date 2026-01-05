«Начало года повергло в шок»: Россия резко раскритиковала действия США в Венесуэле

05 января 2026, 22:10

Постпред РФ при ООН Небензя заявил о разочаровании в американской дипломатии

Фото: Istock / EyeEm Mobile GmbH

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя жёстко высказался о действиях США в отношении Венесуэлы, назвав их «международным разбоем». Об этом сообщает «Газета.Ru».