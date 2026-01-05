«Начало года повергло в шок»: Россия резко раскритиковала действия США в Венесуэле
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя жёстко высказался о действиях США в отношении Венесуэлы, назвав их «международным разбоем». Об этом сообщает «Газета.Ru».
Соответствующее заявление дипломат сделал во время заседания Совета Безопасности ООН, посвящённого ситуации в стране.
По словам Небензи, Россия рассчитывает, что произошедшее получит объективную оценку с точки зрения международного права. Он подчеркнул, что начало 2026 года «повергло в шок» тех, кто надеялся на соблюдение принципов невмешательства во внутренние дела государств и уважение международного права. Особое разочарование, отметил постпред, вызвало то, что администрация президента США Дональда Трампа, вопреки ожиданиям, сделала ставку не на дипломатию и поиск компромиссов, а на силовой сценарий.
Поводом для экстренного обсуждения в Совбезе ООН стали удары, нанесённые США 3 января. В результате атак взрывы прогремели в Каракасе, а также на военной базе Форт-Тиуна. Среди целей оказались авиабаза Ла-Карлота, сигнальная антенна Эль-Вулкан и порт Ла-Гуайра. Российская сторона расценила эти действия как грубое нарушение норм международного права и угрозу региональной стабильности.
