Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Хотят создать белорусский фронт»: политологи заявили о попытке Запада использовать Белоруссию

«Хотят создать белорусский фронт»: политологи заявили о попытке Запада использовать Белоруссию

Политолог Межевич: Запад намерен втянуть Белоруссию в конфликт на Украине
09 октября 2024, 18:33
Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Фото: istockphoto/Andrzej Rostek

Белорусский политолог Николай Межевич высказал мнение, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко может быть связан с попытками Запада вовлечь страну в конфликт на Украине.
По его словам, ситуация в регионе сложная, и противники стремятся превратить Белоруссию в точку конфронтации. Это означает, что страны Запада могут пытаться создать белорусский фронт в украинском конфликте, ​считает эксперт.
«Я рискну предположить, что сейчас речь пойдет о вопросах военной безопасности. Слишком тяжела ситуация и слишком велико желание наших врагов сделать из республики некую точку конфронтации. Проще говоря, (страны Запада – ред.) хотят создать белорусский фронт», — заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.



Межевич также отметил, что основная причина визита Лукашенко заключается в экономической интеграции между Москвой и Минском. Он подчеркнул важность этого сотрудничества для обеих стран и указал на необходимость совместных усилий для обеспечения стабильности в регионе.

Читайте также:

Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

Лукашенко рассказал, что собирается обсудить с Путиным

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко
#страны
#лукашенко
#белоруссия
#россия
#политолог
Захарова прокомментировала удар Израиля по жилому дому в сирийском Дамаске
Захарова осудила Израиль за удар по жилому дому в сирийском Дамаске
09 октября 2024, 18:41

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала удар Израиля по сирийскому Дамаску, который произошёл вечером 8 октября. Соответствующий пост она опубликовала в своём Telegram-канале.
Она отметила, что Израиль нанёс ракетный удар по многоэтажному жилому дому в густонаселённом районе Дамаска, грубо нарушив тем самым суверенитет Сирии.

По сведениям местных властей, в результате атаки погибли семь мирных жителей, в числе которых были дети и женщины. Ещё 11 человек пострадали. Работы над разбором завалов продолжаются.

Захарова заявила, что Россия решительно осуждает действия Израиля. Кто бы ни был изначальной целью этого удара, он пришёлся по жилой застройке и привёл к гибели мирных граждан.

Дипломат возмутилась, что теперь такие действия уже являются привычными и регулярно применяются против Сирии, Ливана и сектора Газа.

В связи с произошедшим, продолжила Захарова, российская сторона вновь призывает Израиль уважать суверенитет государств и соблюдать базовые нормы международного права.

Читайте также:

Израиль ликвидировал двух преемников Насруллы

ЦАХАЛ: сотня военных самолетов Израиля атаковала 120 целей за час на юге Ливана

Израиль заявил об ударах по школе и мечети в секторе Газа
#мария захарова
#мид рф
#израиль
#сирия
#обстрел
#ракетный удар
#жилой дом
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Зампред Кабмина Сербии Вулин: На Орбана готовилось покушение из-за Украины
09 октября 2024, 17:24

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

На премьер-министра Венгрии готовилось покушение из-за его позиции по украинскому конфликту. Об этом заявил заместитель председателя правительства Сербии Александр Вулин.
В интервью журналу «Национальная оборона» он отметил неслучайность того, что было совершено покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, погиб, а, возможно, был убит президент Ирана Ибрахим Раиси, было совершено покушение на кандидата на пост президента США Дональда Трампа.

По его словам, в Сербии располагают информацией о том, что готовилось покушение и на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Заместитель председателя сербского правительства считает, что причина кроется в том, что все перечисленные политики выступали и выступают за мирное урегулирование на Украине путём переговоров. Вулин считает также, что на этом фоне были спровоцированы беспорядки в Белграде и была предпринята попытка «насильственных перемен».

Читайте также:

Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы

Вулин: Путин популярен на Западе из-за приверженности традиционным ценностям

Вице-премьер Сербии Вулин: атмосфера в Европе напоминает канун Первой мировой
#сша
#президент
#оборона
#пост
#интервью
#покушение
#сербия
#виктор орбан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Следует одуматься»: МИД предупредил США о росте ядерной угрозы
МИД РФ предупредил США о росте ядерной опасности из-за действий Запада
09 октября 2024, 17:17

Фото: istockphoto/vadimrysev

Западная деструктивная политика значительно увеличила риск ядерного конфликта в мире. Об этом на брифинге 9 сентября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она добавила, что действия Запада могут привести к прямому столкновению ядерных держав.
Захарова подчеркнула, что Россия предупреждает как США, так и их союзников о последствиях. Дипломат призвала западные страны не следовать бездумно американскому курсу, а задуматься о катастрофических последствиях своих провокаций.
«Вместо того, чтобы следовать бездумно американским курсом, следует одуматься и в полной мере осознать те катастрофические последствия, которыми чревата их провокационная и крайне опасная линия», — цитирует дипломата ТАСС.

Ранее МИД сообщил, что у России есть доказательства причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков», и РФ готова содействовать расследованию в Германии, Дании и Швеции.

Читайте также:

Глава ЕК фон дер Ляйен раскритиковала Орбана и призвала к поддержке Киева

Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы

Киев надеется провести мирный саммит с участием России в этом году
#сша
#россия
#страны
#дипломат
#захарова
#ядерное оружие
#конфликт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России подготовили законопроект об аресте имущества уехавших из страны граждан
В Татарстане подготовили законопроект об аресте имущества покинувших РФ граждан
09 октября 2024, 17:10

Фото: iStock/djedzura

В Татарстане подготовили законопроект об аресте имущества покинувших Россию граждан. В скором времени документ поступит в Госдуму, пишет «Татар-Информ».
Данный проект направлен на установление возможности привлечения к административной ответственности уехавших из страны граждан, отметил глава комитета Госсовета Татарстана по законности и правопорядку Александр Чубаров.

По словам политика, в настоящее время озвучивающие антигосударственную позицию лица всё чаще стремятся избежать фактической ответственности за свои действия. Подготовленный законопроект направлен на наложение ареста на имущество как раз таких граждан.

Чубаров добавил, что ранее правительство России одобрило предлагаемые изменения.

Читайте также:

В Госдуме высказались об уехавших из РФ Галкине* и Макаревиче*

Депутат Шолохов назвал уехавших с начала СВО артистов бесславной плеядой

В Госдуме предупредили уехавших из России об опасности повторения судьбы Дурова

*признаны Минюстом РФ иноагентами
#татарстан
#россия
#законопроект
#имущество
#россияне
#госдума
#правительство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Глава ЕК фон дер Ляйен раскритиковала Орбана и призвала к поддержке Киева
09 октября 2024, 17:06

Фото: istockphoto/ingvar shapik

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время дебатов с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном подвергла критике его мирные условия по урегулированию кризиса на Украине.
Она также заявила о необходимости продолжать военную и экономическую поддержку Киева во что бы то ни стало, передаёт РИА Новости. Выступавший на заседании ЕК первым Орбан намеренно ограничился изложением своей программы на время председательства в Совете Евросоюза. Он не стал говорить о критике Будапешта со стороны Еврокомиссии и о многочисленных разногласиях в самом ЕС, в том числе по вопросам конфликта на Украине.

Однако взявшая следом слово фон дер Ляйен заявила, что хочет поговорить об «этом председательстве» и тут же по тпрадиции пустилась в рассуждения о поддержке Украины. По её словам, европейцы не хотят «капитуляции» Киева, поэтому должны оказывать ему финансовую, военную ​ЕК посчитала неприемлемыми угрозыи политическую помощь так долго, как это потребуется.

Вынужденный ​затем отвечать на обвинения Орбан достаточно жёстко заявил, что план Евросоюза по поддержке Украины зашёл в тупик. Он призвал признать это и искать пути изменения курса.

Читайте также:

ЕК посчитала неприемлемыми угрозы Венгрии отправить мигрантов в Брюссель

Венгерский оппозиционер пытался сорвать выступление Орбана в Европарламенте

Орбан: Действия Евросоюза — это экономическая холодная война
#изменения
#помощь
#план
#новости
#ес
#ек
#виктор орбан
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД заявил о доказательствах причастности США и Британии к подрыву «Северных потоков»
МИД: у России есть доказательства причастности США и Британии к взрыву СП
09 октября 2024, 17:02

Фото: istockphoto/Olekcii Mach

У России есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила 9 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
У России есть доказательства причастности США и Великобритании к подрыву «Северных потоков». Об этом сообщила 9 октября на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова подтвердила наличие этих доказательств, но добавила, что их публикация зависит от складывающейся ситуации. Она отметила, что Россия готова делиться информацией и ранее предлагала сотрудничество, как публично, так и через правовые каналы. Однако ответов не поступило.
«Доказательства эти есть. Что касается того, будем ли мы их обнародовать, а отсюда и ответ, что это за доказательства, то будем исходить из целесообразности и из того, как будет складываться ситуация вокруг расследования», — сказала Захарова, отвечая на вопросы о данных Службы внешней разведки.

По словам Захаровой, расследования в Германии, Дании и Швеции уже идут. Она подчеркнула, что Германия должна быть заинтересована в обмене материалами и получении информации от России.

Читайте также:

В Германии вновь призвали восстановить «Северные потоки»

МИД пообещал обратиться в Международный суд ООН из-за «Северных потоков»

СВР: Запад пытается фальсифицировать результаты расследования взрывов на СП
#сша
#россия
#сотрудничество
#мид
#мария захарова
#германия
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Президенту Сербии Вучичу угрожает опасность, подтвердили российские спецслужбы
Зампред правительства Сербии Вулин: Вучичу угрожает опасность
09 октября 2024, 16:07

Фото: сайт Кремля

Президенту Сербии Александру Вучичу угрожает серьёзная опасность, что подтвердили российские спецслужбы. Об этом сообщил зампред сербского правительства Александр Вулин в интервью журналу «Национальная оборона».
Он отметил, что действительно существуют угрозы президенту Вучичу. Однако службы безопасности Сербии достаточно сильны и профессиональны, поэтому им точно удастся справиться с задачей сохранения безопасности главы государства.

Данную информацию, со слов Вулина, также подтвердили и спецслужбы России.

Зампред правительства Сербии объяснил, что Вучич для многих влиятельных кругов на Западе является препятствием. Они видят в нём огромную проблему, поскольку под его руководством страна имеет возможно проводить самостоятельную политику.

А представители западных влиятельных кругов, напротив, хотели бы сделать из Сербии просто территорию в рамках Евросоюза, которая бы не обладала самостоятельной властью и правом выбора.

Читайте также:

Еще одна страна готова отказаться от ЕС в пользу БРИКС

Вучич предрек ухудшение ситуации на Украине при эскалации на Ближнем Востоке

Сербия жёстко ответила на требование Госдепа США по Косово
#сербия
#россия
#опасность
#президент
#безопасность
#правительство
#ес
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Киев надеется провести мирный саммит с участием России в этом году
Посол Украины Бондарь: Киев хочет провести мирный саммит с участием России
09 октября 2024, 15:42

Фото: iStock/Diy13

Украина собирается провести второй «мирный саммит» с участием России в декабре. Об этом киевский посол в Турции Василий Бондарь сообщил в беседе с Reuters.
При этом он отметил, что в рамках этого саммита не будут проведены двусторонние переговоры Москвы и Киева, а третьи стороны смогут обсудить требования к России, которая неоднократно заявляла, что совершенно нелогично и бесперспективно искать варианты путей выхода из конфликта без участия Москвы.

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Дарья Заривная сообщала, что второй саммит по Украине не будет проводиться в ноябре. При этом в октябре состоится ряд тематических конференций по «форуме мира», подготовленной украинским лидеров. После их проведения будет затронут вопрос назначения даты проведения второго саммита по Украине.

Читайте также:

В США назвали истинную причину отмены саммита по Украине

На Украине попросили Зеленского насчет переговоров с Россией

Зеленский отменил мирный саммит: ВСУ терпят крах на фронте
#украина
#россия
#саммит
#мир
#владимир зеленский
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного
Владимир Путин в Кремле вручил Александру Лукашенко орден Андрея Первозванного
09 октября 2024, 15:37

Фото: iStock/Diy13

Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Торжественная церемония прошла в Кремле в среду, 9 октября.
Путин подписал указ о награждении Лукашенко еще в августе. В документе указано, что президент Белоруссии получил орден за выдающийся вклад в развитие союзнических отношений между Россией и Белоруссией. Также отмечены его усилия по укреплению дружбы между народами двух стран.

Орден Святого апостола Андрея Первозванного представляет собой высшую государственную награду России. Этой награды удостаиваются выдающиеся государственные и общественные деятели, военачальники, а также представители науки, культуры и искусства за значительные достижения во благо страны.

Читайте также:

Лукашенко рассказал, что собирается обсудить с Путиным

В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

«Очень серьезный подарок»: Лукашенко рассказал, что подарил Путину на день рождения
#награды
#президент
#указ
#страны
#развитие
#путин
#лукашенко
#россия
#белоруссия
Следите за нашими новостями
в удобном формате