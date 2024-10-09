«Хотят создать белорусский фронт»: политологи заявили о попытке Запада использовать Белоруссию

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Белорусский политолог Николай Межевич высказал мнение, что визит президента Белоруссии Александра Лукашенко может быть связан с попытками Запада вовлечь страну в конфликт на Украине.
По его словам, ситуация в регионе сложная, и противники стремятся превратить Белоруссию в точку конфронтации. Это означает, что страны Запада могут пытаться создать белорусский фронт в украинском конфликте, считает эксперт.
Межевич также отметил, что основная причина визита Лукашенко заключается в экономической интеграции между Москвой и Минском. Он подчеркнул важность этого сотрудничества для обеих стран и указал на необходимость совместных усилий для обеспечения стабильности в регионе.
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«Я рискну предположить, что сейчас речь пойдет о вопросах военной безопасности. Слишком тяжела ситуация и слишком велико желание наших врагов сделать из республики некую точку конфронтации. Проще говоря, (страны Запада – ред.) хотят создать белорусский фронт», — заявил руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.
Межевич также отметил, что основная причина визита Лукашенко заключается в экономической интеграции между Москвой и Минском. Он подчеркнул важность этого сотрудничества для обеих стран и указал на необходимость совместных усилий для обеспечения стабильности в регионе.
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Лия Мурадьян