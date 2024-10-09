В Кремле начались переговоры Путина и Лукашенко

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин проводит в Кремле встречу со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом пишет РИА Новости.
Это уже восьмая встреча лидеров России и Белоруссии в текущем году. Сегодня они планируют обсудить вопросы двусторонних отношений, сделав акцент на интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства.
По его словам, обе страны могут дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации.
Напомним, что перед саммитом СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко занимался колкой дров.
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«Есть возможность поговорить о развитии наших двусторонних отношений, о строительстве Союзного государства. Хочу отметить, мы часто с вами встречаемся, но все-таки динамика значительная. Хочу отметить, что торгово-экономические связи развиваются у нас самым наилучшим образом, хорошими темпами», — обратился Путин к Лукашенко.
По его словам, обе страны могут дополнять друг друга в промышленных проектах, в том числе в области авиации.
Напомним, что перед саммитом СНГ в Москве президент Белоруссии Александр Лукашенко занимался колкой дров.
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Элина Позднякова