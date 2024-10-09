Лукашенко рассказал, что собирается обсудить с Путиным

Фото: сайт Кремля
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении обсудить с российским коллегой Владимиром Путиным два-три вопроса, по которым необходимо расставить все точки над «i».
Напомним, что в настоящее время белорусский лидер находится с рабочим визитом в Москве. В среду он проводит встречу с Владимиром Путиным.
Лукашенко отметил, что сегодня ему нужно обсудить с российским президентом два-три вопроса, после решения которых можно двигаться дальше в отношениях двух государств.
Лидер Белоруссии подчеркнул, что мир стремительно меняется, появляются новые угрозы и новые возможности. Такая обстановка приводит к появлению вопросов, решать которые должны обе стороны.
Как правило, добавил Лукашенко, в повестке его бесед с Путиным половину времени занимает рассмотрение внутренних дел, вопросов благосостояния граждан России и Белоруссии, а также вопросов обеспечения безопасности.
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Лукашенко отметил, что сегодня ему нужно обсудить с российским президентом два-три вопроса, после решения которых можно двигаться дальше в отношениях двух государств.
Лидер Белоруссии подчеркнул, что мир стремительно меняется, появляются новые угрозы и новые возможности. Такая обстановка приводит к появлению вопросов, решать которые должны обе стороны.
Как правило, добавил Лукашенко, в повестке его бесед с Путиным половину времени занимает рассмотрение внутренних дел, вопросов благосостояния граждан России и Белоруссии, а также вопросов обеспечения безопасности.
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Анастасия Чинкова