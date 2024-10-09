Путин вручил Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного

Президент России Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Торжественная церемония прошла в Кремле в среду, 9 октября.
Путин подписал указ о награждении Лукашенко еще в августе. В документе указано, что президент Белоруссии получил орден за выдающийся вклад в развитие союзнических отношений между Россией и Белоруссией. Также отмечены его усилия по укреплению дружбы между народами двух стран и создание Союзного государства.
Орден Святого апостола Андрея Первозванного представляет собой высшую государственную награду России. Этой награды удостаиваются выдающиеся государственные и общественные деятели, военачальники, а также представители науки, культуры и искусства за значительные достижения во благо страны.
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