Министр Тарар: Индия хочет нанести удар по Пакистану в течение 24‑36 часов

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По словам министра информации Пакистана Аттауллы Тарара, Индия намерена нанести военный удар по стране в течение ближайших 24-36. Об политик написал на своей странице в соцсети X.
«Пакистан располагает достоверной информацией о том, что Индия намеревается нанести военный удар в течение ближайших 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве ложного предлога», — заявляет министр.
Как отметил Тарар, на любую агрессию со стороны Индии Палестина ответит решительным ударом.
Данная информация появилась на фоне обострения отношений между странами после теракта 22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир. Тогда вооруженные люди расстреляли туристов, совершавших конную прогулку в долине Байсаран. Ответственность за нападение взяла группировка «Фронт сопротивления», связанная с «Лашкар-и-Тайба»*. В результате происшествия погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
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Иван Мусатов