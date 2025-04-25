В Госдуме оценили возможность войны между Индией и Пакистаном

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Россия предпримет все усилия, чтобы посадить Индию и Пакистан за стол мирных переговоров. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Россия будет принимать все усилия, чтобы конфликт не разгорался. На сегодняшний день есть, как всегда, силы, которые пытаются раздуть этот конфликт. А Россия будет делать все, чтобы и Индия, и Пакистан сели за стол и договорились», — сказал Чепа в беседе с «Газетой.Ru».
При этом военный эксперт Виктор Литовкин в интервью с RT заявил, что основной причиной конфликта между Индией и Пакистаном является неразрешённый территориальный спор.
«Конфликт между этими странами — это частое явление. У них территориальный спор, и они регулярно конфликтуют по этому поводу», — пояснил Литовкин.
Он добавил, что нынешняя ситуация окажется немного шире пограничного конфликта. Однако, по словам эксперта, ожидать большого противостояния не стоит. Литовкин подчеркнул, что ракетно-ядерные державы друг с другом «конфликтуют, но не воюют».
Напомним, отношения между Индией и Пакистаном обострились 22 апреля после теракта в индийском регионе Джамму и Кашмир, когда вооруженные боевики начали стрелять по туристам, поднимавшимся по тропе в долине Байсаран.
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Элина Позднякова