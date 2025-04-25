Пакистан обеспокоен угрозой ядерной войны с Индией

Фото: istockphoto/Gerasimov174
Минобороны Пакистана предупредило о риске напряжения на фоне политического кризиса с Индией вплоть до угрозы начала ядерной войны. Об этом сообщили журналисты Sky News.
«Да, я так думаю. Столкновение двух ядерных держав всегда вызывает беспокойство... Если что-то пойдет не так, это противостояние может закончиться трагически», — сказал министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф на вопрос о том, стоит ли миру переживать о развитии конфликта.
Глава пакистанского оборонного ведомства добавил, что его страна ответит на любую индийскую атаку. Асиф предупредил: если ситуация будет развиваться негативно, это может стать причиной полномасштабной войны. Министр надеется на дипломатическое урегулирование.
Перед этим индийские власти решили приостановить выдачу виз пакистанцам на фоне террористических атак в Джамму и Кашмире. Визы аннулируют с 27 апреля. Комитет нацбезопасности Пакистана в ответ заявил, что торговля с Индией будет приостановлена, а воздушное пространство для ее авиакомпаний закроют.
Читайте также:
Cамолет из США прибыл в Россию на фоне сообщений о визите Уиткоффа
В Белом доме подняли вопрос о снятии санкций с «Северного потока — 2»
Востоковед раскрыл цели стратегического договора между Россией и Ираном
Никита Кротов