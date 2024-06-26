Huanqiu Shibao: в Китае перехватили детектор подлодок США в Южно-Китайском море

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Детектор подводных лодок, сброшенный военным самолетом США, нашли и ликвидировали в Южно-Китайском море китайские военные.
Об этом сообщает Huanqiu Shibao. Уточняется, что Китай недавно обнаружил сброс с американского воздушного судна контейнеров над акваторией КНР. Позже специалисты китайских ВМС выловили их, выяснив, что это детектор подводных лодок.
Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявлял, что военнослужащие Нидерландов, прикрывшись миссией ООН, спровоцировали в Восточно-Китайском море небезопасную ситуацию.
По словам Сяогана, в начале июня палубный вертолет фрегата «Тромп» Нидерландов совершил провокацию, а также нарушения к востоку от Шанхая в воздушном пространстве. В ответ войска вытеснили вертолет из района.
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Ранее официальный представитель Минобороны КНР Чжан Сяоган заявлял, что военнослужащие Нидерландов, прикрывшись миссией ООН, спровоцировали в Восточно-Китайском море небезопасную ситуацию.
По словам Сяогана, в начале июня палубный вертолет фрегата «Тромп» Нидерландов совершил провокацию, а также нарушения к востоку от Шанхая в воздушном пространстве. В ответ войска вытеснили вертолет из района.
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Никита Кротов