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Решение Североатлантического альянса пообещать Украине членство в блоке вместо проработки мирного урегулирования конфликта является худшим из возможных решений. Такое заявление сделал американский сенатор Рэнд Пол в материале для издания The American Conservative.
«… Настойчивые требования НАТО о том, что Украина однажды присоединится к альянсу, только стимулируют Россию продолжать конфликт. Вместо того, чтобы работать над достижением урегулирования путем переговоров, политика НАТО, проводимая в основном администрацией Байдена, обеспечит продолжение бойни на Украине», — заявил Пол.Как утверждает сенатор, приглашать другие государства в НАТО можно только если это повысит безопасность нынешних членов. Присоединение Украины вызвало бы прямо противоположный результат, а также повысило риск прямого столкновения альянса и РФ.
Он отметил, что война против России ради Украины не входит в интересы США, а перспектива вступления страны в блок является «худшим из возможных решений»
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