Политолог Демчук допустил замену Байдена на выборах

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Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что демократы могут принять решение о замене кандидатуры действующего президента США Джо Байдена в президентских выборах.
Он отметил, что причиной тому может послужить как недавнее покушение на соперника Байдена в президентской гонке Дональда Трампа, так и желание демократов выставить более надёжного кандидата от партии.
Ранее Артур Демчук заявлял о том, что при победе на президентских выборах в США Дональда Трампа военная помощь Штатов Украине не прекратится.
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«Многое будет зависеть от того, кто будет окончательным кандидатом от демократической партии. Возможно, у демократов будет замена кандидата в вице-президенты, чтобы усилить позиции и показать, что, если с Байденом что-то случится или он будет не в состоянии выполнять обязанности, то есть другой сильный политик, который сможет занять пост президента», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.
Ранее Артур Демчук заявлял о том, что при победе на президентских выборах в США Дональда Трампа военная помощь Штатов Украине не прекратится.
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Мелисса Тимофеева