Комиссия определила наиболее вероятную причину крушения Superjet 100 под Коломной

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Эксперты и комиссия определили приоритетную версию авиакатастрофы самолета Superjet 100, потерпевшего крушение под Коломной 12 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.
Ранее от СМИ поступала информация о возможной причине аварии в сломавшихся двигателях. Результаты комиссии называют другую версию, какая именно не уточняется.
Самолет Superjet 100, эксплуатируемый компанией Газпром, вылетел сразу после ремонтного цеха для тестового полета. На борту находились два пилота и бортмеханик, выживших на месте крушения не оказалось.
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Олег Дикий