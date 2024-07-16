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Комиссия определила наиболее вероятную причину крушения Superjet 100 под Коломной

ТАСС: отказ двигателей не был причиной крушения Superjet 100
16 июля 2024, 21:03
Фото: IStock/Gudella

Фото: IStock/Gudella

Эксперты и комиссия определили приоритетную версию авиакатастрофы самолета Superjet 100, потерпевшего крушение под Коломной 12 июля. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных службах.


Ранее от СМИ поступала информация о возможной причине аварии в сломавшихся двигателях. Результаты комиссии называют другую версию, какая именно не уточняется.

Самолет Superjet 100, эксплуатируемый компанией Газпром, вылетел сразу после ремонтного цеха для тестового полета. На борту находились два пилота и бортмеханик, выживших на месте крушения не оказалось.

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#тела
Политолог Демчук допустил замену Байдена на выборах
16 июля 2024, 20:46

kremlin

Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил, что демократы могут принять решение о замене кандидатуры действующего президента США Джо Байдена в президентских выборах.
Он отметил, что причиной тому может послужить как недавнее покушение на соперника Байдена в президентской гонке Дональда Трампа, так и желание демократов выставить более надёжного кандидата от партии.

«Многое будет зависеть от того, кто будет окончательным кандидатом от демократической партии. Возможно, у демократов будет замена кандидата в вице-президенты, чтобы усилить позиции и показать, что, если с Байденом что-то случится или он будет не в состоянии выполнять обязанности, то есть другой сильный политик, который сможет занять пост президента», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Ранее Артур Демчук заявлял о том, что при победе на президентских выборах в США Дональда Трампа военная помощь Штатов Украине не прекратится.

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#сша
#политолог
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#выборы
#президент
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Британский эксперт заявил о панике ЕС перед Россией
Меркурис: ЕС охватила паника из-за собственной позиции по Украине
16 июля 2024, 20:42

Фото: IStock/sinonimas

Реакция европейских лидеров на мирные инициативы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по Украине — это симптом их паники, поскольку они начинают понимать, что заняли радикальную позицию в конфликте с Россией. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube, передают РИА Новости.
Он считает, что с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа европейские политики еще больше стали обеспокоены возможностью прекращения боевых действий на Украине.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что с приходом к власти будет добиваться мира на Украине и «уладит этот вопрос» за 24 часа. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал на это, что русско-украинский конфликт слишком сложный, чтобы так запросто решить его.

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#трамп
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Лавров: США заблуждаются относительно того, что глобальная война их не затронет
16 июля 2024, 20:06

Фото: сайт Кремля

Убеждение американских властей в том, что США никак не пострадают от новой глобальной войны, а основные военные действия ограничатся европейским континентом, является заблуждением. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Таким образом глава российского внешнеполитического ведомства прокомментировал высказывание координатора стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби о том, что эскалация отношений между США и Россией будет иметь «ужасные последствия» для Европы.

Лавров указал, что в Вашингтоне убеждены, что от новой глобальной войны пострадают отнюдь не США, а их европейские союзники. Глава российского МИД отметил, что это является крайне опасным заблуждением, а европейцам надлежит осознать, какая самоубийственная роль уготована им их заокеанским партнёром.

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#сша
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#лавров
#европа
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Антрополог Радченко объяснила российские мемы о покушении на Трампа
16 июля 2024, 19:28

Фото: сайт Дональда Трампа

Старший научный сотрудник Лаборатории теоретической фольклористики ИОН Президентской академии Дарья Радченко объяснила создание мемов о покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа россиянами иронией наших граждан и об американском истеблишменте, и об отдельных эпизодах из российской действительности.
«После покушения на Дональда Трампа мы наблюдаем очередной всплеск мемов. Они подсказывают, что некоторые российские пользователи соцмедиа относятся к случившемуся с оттенком недоверия, как к шоу, которое произошло с участием или с ведома главного героя, или к чему-то несерьёзному, демонстрируя недоверие к политической системе и СМИ», — пояснила в беседе с Газета.ру Радченко.

Ранее Федеральное бюро расследований и министерство внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки выражало обеспокоенность возможностью актов мести за покушение на убийство бывшего американского лидера Дональда Трампа.

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Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков взял больничный
16 июля 2024, 18:42

Фото: сайт Кремля

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков по рекомендации врачей уходит на больничный до конца текущей недели. Глава областной администрации сообщил, что чувствует себя «не очень хорошо».
Об этом сам руководитель региона сообщил в своём телеграм-канале. Он добавил, что, посоветовавшись с медиками, принял решение плотнее заняться своим здоровьем, чтобы затем с новыми силами и с полной отдачей справляться с вызовами и решать те задачи, которые ставит нелёгкое время.

Вячеслав Гладков уточнил, что уезжать никуда не планирует, останется в Белгороде, но ему «нужно отлежаться». До понедельника он обещал поправить своё пошатнувшееся здоровье и выйти на работу в штатном режиме. Губернатор выразил сожаление, что ему не удалось справиться с болезнью «на ногах». Он также пообещал продолжать отправлять регулярные утренние и вечерние сообщения с подробной информацией о событиях в регионе.

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«Унижение Германии»: Лавров высказался о размещении дальнобойных ракет в ФРГ
Лавров: немецкое правительство беспрекословно подчиняется США
16 июля 2024, 18:21

Фото: IStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров назвал решение Германии разместить американские дальнобольные ракеты на своей территории унижением для Берлина. Об этом он заявил на заседании Совбеза ООН, передает Общественная служба новостей.
Пентагон заявил о развертывании системы ракет большой дальности к 2026 году. В США поясняют, что эта мера является временной до тех пор, пока в Европе не создадут свое аналогичное оружие. Ракеты также появятся во Франции, Италии и Польше. Дальность их полета составляет свыше 1000 км.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал происходящие в Европе события возвращением к Холодной войне.

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#оружие
#дмитрий песков
#политолог
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#пентагон
#сергей лавров
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Политолог Демчук усомнился в прекращении помощи США Киеву при победе Трампа
16 июля 2024, 18:08

Фото: iStock/ValleraTo

Заведующий кафедры сравнительной политологии факультета политологии МГУ, ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН, политолог Артур Демчук заявил о том, что при победе на президентских выборах в США Дональда Трампа военная помощь Штатов Украине не прекратится.
Он напомнил, что большая часть денег, выделенных на помощь Киеву, идут в военно-промышленный комплекс США, производящий вооружение для ВСУ.

«Трамп заявлял, что, финансируя что-то за рубежом, нужно думать, насколько это в интересах Америки. Решения относительно Украины будут приниматься в зависимости от выгоды для Штатов. Идея Вэнса в том, что Америке незачем тратить деньги, если это ничего не приносит», — добавил в беседе с Общественной Службой Новостей Демчук.

Тем временем в Испании прошёл одиночный пикет против линии страны, ЕС и НАТО в украинском конфликте, а точнее – против помощи Киеву со стороны западных стран.

«Мы — не пушечное мясо! Ни один гражданин ЕС не должен идти умирать за Украину! Ни одного цента больше военной помощи Украине! НАТО развязало братоубийсвенную войну против России на Украине! Зеленский нацист! НАТО террорист!» — приводят «Известия» слова протестующего.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал спекуляцией сообщения о том, что Дональд Трамп может выступить в роли посредника в украинском вопросе.

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Медведчук не исключил появления «украинского следа» в деле о покушении на Трампа
16 июля 2024, 17:48

Фото: istockphoto/zabelin

В деле о покушении на экс-президента США Дональда Трампа вполне может появиться украинский след. Такое мнение высказал бывший депутат Верховной рады, председатель политсовета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук.
В своём обращении к кандидату на пост президента США, опубликованном на сайте движения, экс-лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» написал, что Трамп уже давно стал личным врагом главы киевского режима Владимира Зеленского из-за позиции политика, ориентированной на мирное урегулирование украинского конфликта.

Медведчук напомнил, что Трамп не раз заявлял о готовности и способности принести мир на Украину. Однако этот мир, отметил политик, означает для Зеленского и его нацистского режима утрату власти. Из-за этого, а также из-за страха перед наказанием он и его заокеанские кураторы отнюдь не стремятся к миру.

В связи с этим Зеленский ни перед чем не остановится, чтобы помешать Трампу выиграть президентские выборы, а потому вовсе не исключено, что в деле о покушении появится украинский след, заключил Медведчук.

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Утилизационный сбор на импортируемые автомобили хотят увеличить почти в два раза
16 июля 2024, 17:39

Фото: istockphoto/Apriori1

Утилизационный сбор на ввозимые автомобили в России может быть разово увеличен на 70-85% с 1 октября 2024 года. В дальнейшем планируется проводить его ежегодную индексацию.
Это произойдёт в том случае, если проект постановления правительства, опубликованный на сайте проектов нормативных актов, будет принят. Сейчас документ должен пройти общественное обсуждение, которое стартует сегодня и продлится до 9 августа. Далее утилизационный сбор будут индексировать на 10-20% каждый год.

Далее до 2030 года размер утилизационного сбора планируется увеличить в 3,9 раза от ныне действующего, подняв коэффициент его расчета до 58,62. Базовая ставка для расчёта сбора составляет 20 тысяч рублей. По действующим правилам производитель (либо импортёр) уплачивает за легковой автомобиль 300,6 тысячи рублей сбора. После ближайшего повышения эта сумма составит 556,2 тысячи рублей.

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