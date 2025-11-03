Достижения.рф

Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Великобритании

Дональд Трамп (Фото: https://whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп назвал ужасной ситуацию в королевской семье Великобритании, связанную с лишением принца Эндрю титулов, передает РИА Новости.



Американский лидер выразил крайнее недовольство по поводу недавнего события. Трамп сделал это заявление в ответ на решение короля Карла III лишить своего младшего брата, принца Эндрю, воинских званий и привилегий.

Соответствующие меры были приняты после того, как герцога Йоркского обвинили в сексуальных отношениях с несовершеннолетней и связях с Джеффри Эпштейном, который известен своими финансовыми махинациями и обвинениями в торговле людьми.

Екатерина Коршунова

