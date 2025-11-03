«За пару месяцев»: Трамп назвал сроки окончания украинского конфликта

03 ноября 2025, 12:40

Трамп признал, что ошибался насчёт простоты урегулирования украинского кризиса

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп во время интервью CBS News показал распечатку публикации Госдепартамента в соцсети Х. В этой публикации говорится, что за восемь месяцев он завершил большое количество вооружённых споров.





Американский лидер уточнил, что остановил восемь конфликтов за этот период.

«Я принёс небольшой список для вас, если вы хотите его увидеть — я остановил восемь войн в течение восьми месяцев... Единственный конфликт, в котором я ещё не добился успеха, — это конфликт России и Украины», — заявил Трамп.

