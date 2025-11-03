«За пару месяцев»: Трамп назвал сроки окончания украинского конфликта
Трамп признал, что ошибался насчёт простоты урегулирования украинского кризиса
Президент США Дональд Трамп во время интервью CBS News показал распечатку публикации Госдепартамента в соцсети Х. В этой публикации говорится, что за восемь месяцев он завершил большое количество вооружённых споров.
Американский лидер уточнил, что остановил восемь конфликтов за этот период.
«Я принёс небольшой список для вас, если вы хотите его увидеть — я остановил восемь войн в течение восьми месяцев... Единственный конфликт, в котором я ещё не добился успеха, — это конфликт России и Украины», — заявил Трамп.Глава Белого дома повторил, что изначально считал урегулирование украинского кризиса простой задачей, поскольку у него сложились хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным. Позже он признал, что ошибался в этой оценке. При этом глава США выразил уверенность, что сможет договориться с Россией за несколько месяцев и достичь мира на Украине.