Трамп раскрыл, может ли у него кончится терпение в вопросе урегулирования кризиса на Украине
Трамп объявил, что у его терпения в украинском вопросе «нет последней капли»
Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении темпов урегулирования конфликта на Украине не иссякнет. Об этом пишет РИА Новости.
Журналисты захотели узнать у американского лидера, существует ли для Трампа «последняя капля», после которой он решит, что РФ якобы не готова к урегулированию украинского вопроса. Тот пояснил, что подобного «предела» для него не существует.
«Нет последней капли. Иногда нужно дать им (Москве и Киеву) драться, чтобы они выпустили это», — сказал президент США.Также он подтвердил, что исключает возможность поставок Украине крылатых ракет Tomahawk в настоящий момент.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты начали готовить плацдарм для возможных военных операций в Венесуэле, модернизируя заброшенную военно-морскую базу «Рузвельт Роудс» в Пуэрто-Рико.