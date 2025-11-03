Трамп раскрыл, может ли у него кончится терпение в вопросе урегулирования кризиса на Украине

03 ноября 2025, 04:11

Трамп объявил, что у его терпения в украинском вопросе «нет последней капли»

Фото: iStock/rarrarorro

Президент США Дональд Трамп заявил, что его терпение в отношении темпов урегулирования конфликта на Украине не иссякнет. Об этом пишет РИА Новости.





Журналисты захотели узнать у американского лидера, существует ли для Трампа «последняя капля», после которой он решит, что РФ якобы не готова к урегулированию украинского вопроса. Тот пояснил, что подобного «предела» для него не существует.





«Нет последней капли. Иногда нужно дать им (Москве и Киеву) драться, чтобы они выпустили это», — сказал президент США.