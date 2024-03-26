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Hurriyet: Президент Турции Эрдоган может 9 мая посетить США

26 марта 2024, 12:31
Фото: iStocjk/Oleksii Liskonih

Фото: iStocjk/Oleksii Liskonih

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 9 мая посетить США, где проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает издание Hurriyet.
В последнее время предпринимаются усилия для сближения Турции и США. При этом, внутри турецкого государства есть оппозиционно настроенные к этому силы.

Например, лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек недавно призвал власти страны выйти из НАТО, чтобы не «умирать за грязные интересы» США.


На май также анонсирована поездка президента РФ Владимира Путина В Китай. Поездка запланирована на вторую половину мая, после процедуры инаугурации президента. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства планируется несколько зарубежных визитов весной.

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#сша
#турция
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Политолог Светов допустил, что Ассанж может не доехать до США
26 марта 2024, 19:17

Фото: istockphoto.com/mokee81

Политолог Юрий Светов высказал предположение, что при экстрадиции основателя WikiLeaks программиста Джулиана Ассанжа в США с ним может произойти несчастье.
«В США он может не доехать, по дороге с ним что-нибудь произойдёт. Открытый судебный процесс над Ассанжем очень невыгоден США. История его ареста сильно раздувалась, и ему приписывали всевозможные грехи. Но постепенно открывалось, что всё, о чем писал Ассанж в своих разоблачениях, оказалось правдой», — пояснил в беседе с «Вечерней Москвой» Светов.

Ранее стало известно, что Высокий суд Лондона решил не экстрадировать немедленно основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в США, а дать ему три недели оспаривание решения об экстрадиции в британских судах.

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#суд
#сша
#заседание
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«Слишком много болтал»: Почему Зеленский уволил Данилова с поста секретаря СНБО
26 марта 2024, 18:56

Фото: iStock/ffikretow

Политолог Александр Перенджиев высказал мнение о причинах отставки главы Службы национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова. Об этом пишет NEWS.ru.
Аналитик считает, что Зеленский уволил Данилова из-за его заявлений о трагедии в «Крокус Сити Холле». В первые минуты после совершившегося теракта действующий секретарь СНБО в интервью фактически признал причастность Киева к страшным событиям в концертном зале в Красногорске.

«Уверен, в связи с этим его уволили. Руководство страны говорит о своей непричастности, а Данилов в эфире радуется гибели людей и фактически признает вину», — рассказал Перенджиев.
Ранее в сети завирусилась информация, что в одном из баров Киева появился сет с названием «Крокус Сити Холл». Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова высказала мнение, что это «что-то нездоровое». Бесспорно, подобные реакции на трагедию в «Крокусе» могут шокировать любого здравомыслящего человека.

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Данилов прокомментировал свое увольнение с поста секретаря СНБО Украины
#крокус сити холл
#россия
#теракт
#украина
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Данилов прокомментировал свое увольнение с поста секретаря СНБО Украины
26 марта 2024, 18:31

Фото: iStock/alzay

Отправленный в отставку секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов дал комментарий действиям Владимира Зеленского в этом отношении. Он изложил свои мысли в запрещенной в России соцсети.
Алексей Данилов был секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с 2019 года. Он рассказал, что ему не стыдно за годы работы на должности.

«Это была работа, за которую мне не стыдно и которой я отдавался без остатка», — написал чиновник.
Новым секретарем ведомства назначен Александр Литвиненко, прежде занимающий пост в Службе внешней разведки (СВР) Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке главкома Вооруженных сил (ВСУ) Валерия Залужного. Позже его назначили послом Украины в Великобритании.

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#владимир зеленский
#украина
#кадры
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Зеленский назначил новым секретарем СНБО Украины Александра Литвиненко
26 марта 2024, 17:06

Президент Украины Владимир Зеленский назначил новым секретарем Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александра Литвиненко. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.
Известно, что с 2021 года Литвиненко возглавлял Службу внешней разведки (СВР).

С 2019 года главой СНБО был Алексей Данилов, сегодня Зеленский отправил его в отставку. О новых назначениях Данилова ничего не сообщается.

«Назначить Литвиненко Александра Валерьевича секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины», — говорится в приказе о назначении нового секретаря.

Ранее сообщалось, что президент Украины в видеообращении на саммите лидеров стран Евросоюза настоятельно призвал Европу к увеличению военной поддержки ВСУ.

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#владимир зеленский
#украина
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Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
Зеленский назначил главу СВР Украины Литвиненко секретарем СНБО вместо Данилова
26 марта 2024, 16:45

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении с должности секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
Его должность займет глава Службы внешней разведки Литвиненко.

Причина, по которой принято решение о кадровой перестановке, Зеленский не озвучил.

Прежде украинские СМИ писали о том, что Данилов исковеркал имя спецпредставителя Китая Ли Хуэе. Кроме того, он негативно отозвался о позиции Пекина по ситуации на Украине.

Свой пост Данилов занимал с 2019 года.

Ранее сообщалось, что Зеленский начал чистку в рядах украинских войск, опасаясь бунта.

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#зеленский
#увольнение
#украина
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Лавров отверг предложение Интерпола о помощи в расследовании теракта в «Крокусе»
Лавров: России не потребуется помощь Запада в расследовании теракта в «Крокусе»
26 марта 2024, 15:57

Фото: istockphoto/imranahmedsg

Россия не нуждается в помощи Запада в расследовании теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.
Он также отметил, что Россия уверена в том, что самостоятельно справится с расследованием. По мнению Лаврова, Запад будет придерживаться двойных стандартов и настаивать на той версии произошедшего, которая удобна более всего.

Министр также выразил удивление тому, что Интерпол выступил с инициативой помочь в расследовании, так как раньше таких предложений не поступало.

Он напомнил о происшествии на «Северных потоках» и подчеркнул, что когда произошел взрыв, Запад не предлагал свою помощь.

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#россия
#теракт
#взрыв
#запад
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Лукашенко пообещал передать Путину данные о кураторах теракта в «Крокусе»
Лукашенко заявил, что передаст Путину данные о предполагаемых кураторах теракта
26 марта 2024, 15:45

Фото: сайт Кремля

Президент Белорусии Александр Лукашенко заявил, что передаст данные о кураторах преступников, которые совершили теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле», российскому лидеру Владимиру Путину, пишет «Белта».
Он также подчеркнул, что кураторы террористов понимали, что в Беларусь заходить нельзя.

Также белорусский лидер поделился информацией о том, что у него есть некоторые подозрения касательно того, кто мог быть заказчиком массовой расправы над людьми в Подмосковье. Об этом Лукашенко пообещал сообщить Путину.

Прежде сообщалось, что в Польше готовят боевиков для свержения Лукашенко и захвата власти в Белоруссии.

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#подмосковье
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#лукашенко
#переговоры
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Путин поручил Генпрокуратуре ужесточить меры в сфере миграции и коррупции
26 марта 2024, 15:29

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поручил Генпрокуратуре РФ разработать антикриминальные и превентивные меры, в том числе, касаемые миграционной сферы.
Сегодня состоялось расширенное заседания коллегии Генпрокуратуры, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся теракта, совершенного выходцами из Ближнего зарубежья.

Владимир Путин призвал ведомство усилить контроль за миграционной сферой, которая вызывает у граждан беспокойство.

Также Генпрокуратуре РФ было поручено продолжать борьбу с коррупционными проявлениями.

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#владимир путин
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#генпрокуратура
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#рф
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В США раскрыли, на что готов Зеленский из-за приближающегося краха
Макгрегор: Зеленский готов на отчаянные шаги из-за приближающегося краха
26 марта 2024, 14:39

Президент Украины Владимир Зеленский готов совершить отчаянные шаги из-за грядущего краха своего режима. Так считает бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор.
«Зеленский и его режим можно сравнить со смертельно раненым зверем, который сейчас гибнет. И в итоге он будет биться до последнего, вместо того чтобы сдаться и пойти на переговоры», — заявил Макгрегор в интервью YouTube-каналу Redacted.

Он считает, что из-за безысходной для ВСУ ситуации на поле боя украинский президент готов пойти на отчаянные опасные шаги, чтобы оказать хоть какое-то противостояние России.

Ранее экс-спичрайтер президента Джорджа Буша-младшего Марк Тиссен заявил, что без помощи США ВСУ не смогут остановить продвижение российских войск в сторону Киева

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