Hurriyet: Президент Турции Эрдоган может 9 мая посетить США

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует 9 мая посетить США, где проведет переговоры с американским президентом Джо Байденом. Об этом сообщает издание Hurriyet.
В последнее время предпринимаются усилия для сближения Турции и США. При этом, внутри турецкого государства есть оппозиционно настроенные к этому силы.
Например, лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек недавно призвал власти страны выйти из НАТО, чтобы не «умирать за грязные интересы» США.
На май также анонсирована поездка президента РФ Владимира Путина В Китай. Поездка запланирована на вторую половину мая, после процедуры инаугурации президента. Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков рассказал, что у главы государства планируется несколько зарубежных визитов весной.
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Например, лидер турецкой партии Vatan («Родина») Догу Перинчек недавно призвал власти страны выйти из НАТО, чтобы не «умирать за грязные интересы» США.
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Мария Федоровцева