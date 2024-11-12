Хуситы атаковали американские корабли в Аравийском и Красном морях

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Хуситы из движения «Ансар Алла», контролирующие север Йемена, атаковали американский авианосец «Авраам Линкольн» в Аравийском море и два эсминца в Красном море.
Представитель движения Яхья Сариа сообщил в Telegram-канале, что для ударов использовались ракеты и беспилотники. По его словам, целью первой атаки было сорвать готовящуюся операцию США против Йемена. Вторая атака продолжалась восемь часов и также увенчалась успехом.
Движение «Ансар Алла» заявило, что поддерживает Палестину на фоне конфликта в секторе Газа и готово атаковать любые корабли, связанные с Израилем, предупредив страны о возможных рисках для их экипажей.
При этом хуситы подчеркнули, что не ограничивают свободу судоходства и не угрожают кораблям других стран.
В ответ на действия хуситов США и Великобритания с января наносят удары по объектам движения, объясняя это защитой свободы мореплавания в Красном море.
Мухаммед Али аль-Хуси, член политического совета «Ансар Алла», охарактеризовал эти атаки как «террористическое варварство».
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Движение «Ансар Алла» заявило, что поддерживает Палестину на фоне конфликта в секторе Газа и готово атаковать любые корабли, связанные с Израилем, предупредив страны о возможных рисках для их экипажей.
При этом хуситы подчеркнули, что не ограничивают свободу судоходства и не угрожают кораблям других стран.
В ответ на действия хуситов США и Великобритания с января наносят удары по объектам движения, объясняя это защитой свободы мореплавания в Красном море.
Мухаммед Али аль-Хуси, член политического совета «Ансар Алла», охарактеризовал эти атаки как «террористическое варварство».
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Мария Моисеева