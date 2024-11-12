Отряд «Барс-Белгород» готовится сбивать БПЛА ВСУ — Гладков

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Отряд «Барс-Белгород» завершает подготовку и начнет сбивать украинские дроны, но сейчас бойцы не работают с БПЛА, рассказал на стриме в социальной сети «Вконтакте» глава региона Вячеслав Гладков.
«Барс» занимается охраной объектов, у них нет задачи выходить на первую линию и вступать, например, в прямой бой при столкновении с противником. Сейчас в основном идет подготовка, точнее, завершается. [«Барс-Белгород»] заступает на охрану особо важных объектов. Есть подразделение, которое будет заниматься беспилотниками, но на сегодняшний день оно еще не стало выполнять свою работу», — рассказал чиновник.Он добавил, что с дронами противника борются росгвардейцы, пограничники, а также Минобороны РФ. Гладков также подчеркнул, что беспилотник с боевым зарядом нельзя сбивать возле домов, поскольку при взрыве могут пострадать мирные граждане.
«Противник об этом знает и издевается над людьми», — резюмировал он.Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. Боевики ВСУ регулярно атакуют приграничные территории РФ.
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Никита Кротов