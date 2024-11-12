Последствия обстрела летевшего в США пассажирского лайнера сняли на видео

Фото: istockphoto/aapsky
Кадры из обстрелянного лайнера, летевшего в США, показали журналисты телеканала NBC News. На видео заметны следы от пуль на полках для багажа в салоне самолета.
Источник проинформировал, что вооруженная группа начала стрелять по воздушному судну в минувший понедельник, 11 ноября, при приземлении в Порт-о-Пренсе. Пилоты полетели в Доминикану и сели там.
Уточняется, что один бортпроводник был ранен, им сейчас занимаются медики. Пострадал ли кто-то из пассажиров, неизвестно.
Ранее сообщалось об инциденте в Гонконге, где автобус сломал самолетное крыло. Известно, что крылатая машина готовилась взлетать, когда ее задели. В результате произошедшего рейс отложили на семь часов.
Читайте также:
Стало известно, сколько людей погибло в результате наезда авто на пешеходов в Чжухае
В Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать
В Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги
Уточняется, что один бортпроводник был ранен, им сейчас занимаются медики. Пострадал ли кто-то из пассажиров, неизвестно.
Ранее сообщалось об инциденте в Гонконге, где автобус сломал самолетное крыло. Известно, что крылатая машина готовилась взлетать, когда ее задели. В результате произошедшего рейс отложили на семь часов.
Читайте также:
Стало известно, сколько людей погибло в результате наезда авто на пешеходов в Чжухае
В Челябинской области участника СВО избили и оставили умирать
В Новосибирске 13 бродячих собак напали на мужчину и откусили ему кусок ноги
Никита Кротов