Хуситы сообщили о ночном ударе по Тель-Авиву с использованием БПЛА

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Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) в ночь на пятницу ударило по Тель-Авиву с помощью беспилотника. Об этом сообщил военный представитель движения Яхья Сариа в своём Telegram-канале.
Отмечается, что военная операция, целью которой было нанесение ударов по одному из важнейших объектов в израильском городе, выполнялась с помощью новейшего БПЛА «Яффо». Этот дрон, по словам представителя хуситов, может обходить системы ПВО Израиля.
Сариа подчеркнул, что Тель-Авив перестал быть безопасной зоной, а стал основной целью мятежников. Они продолжат наносить удары по городу в ответ на действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва от падения беспилотника в Тель-Авиве погиб один человек, семь мирных жителей получили ранения.
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Сариа подчеркнул, что Тель-Авив перестал быть безопасной зоной, а стал основной целью мятежников. Они продолжат наносить удары по городу в ответ на действия Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва от падения беспилотника в Тель-Авиве погиб один человек, семь мирных жителей получили ранения.
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Анастасия Чинкова