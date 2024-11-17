Хуситы с помощью БПЛА атаковали город Эйлат на юге Израиля

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом США Джо Байденом указал на четыре красных линии в отношениях между Пекином и Вашингтоном, которые запрещено пересекать: тайваньский вопрос, демократия, права человека, а также пути и система Китая с его правом на развитие. Об этом сообщает МИД КНР. По словам китайского лидера, эти вопросы являются основными ограничителями и гарантиями безопасности.