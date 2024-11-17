Хуситы с помощью БПЛА атаковали город Эйлат на юге Израиля

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Представители йеменского мятежного движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар по цели в израильском городе Эйлат. Для атаки использовались беспилотные летательные аппараты.
Об этом заявил представитель военного командования хуситов Яхья Сариа. В эфире подконтрольного «Ансар Алла» телеканала Al Masirah он сообщил, что военно-воздушные силы движения провели операцию против «важнейшей израильской цели» в районе Умм-эр-Рашраш (арабское название Эйлата - прим. ред.). По словам Сарии, операция завершилась успешно. При этом он несообщил, когда именно она проводилась.
Накануне, 16 ноября, пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала, что в Эйлате сработали сирены воздушной тревоги. Израильские военный позже докладывали о «снаряде с востока», который, по их словам, не достиг территории страны.
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Александр Бойцов