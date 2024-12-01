Хуситы заявили о ракетном ударе по эсминцу и трем судам снабжения армии США

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Хуситы ударили ракетами и дронами по трем судам снабжения американской армии и эсминцу США в Аравийском море и Аденском заливе, проинформировал представитель движения Яхья Сариа.
«Военно-морские, беспилотные и ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов — прим. ред.) провели совместную военную операцию, нанеся удары по американскому эсминцу и трем суднам снабжения американской армии», — сказано в заявлении представителя хуситов.Сариа упомянул названия атакованных кораблей: Stena Impeccable, Maersk Saratoga и Liberty Grace.
Он резюмировал, что использовались крылатые и баллистические ракеты в количестве 16 штук, а также дроны.
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Никита Кротов