Хуситы атаковали ракетами авианосец США в момент подготовки к удару по Йемену

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Американский авианосец USS Harry S. Truman подвергся массированной атаке с использованием беспилотников и ракет в Красном море. Операцию против корабля провели йеменские хуситы, сообщил их представитель Яхья Сария в Telegram-канале.
По его словам, атака состоялась, когда американские войска готовились к крупному авиаудару по Йемену. На авианосец были выпущены две крылатые ракеты и четыре дрона.
Ранее удары были нанесены по израильским военным объектам в районах Тель-Авива и Ашкелона. 3 января, хуситы заявили об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» для атаки на электростанцию в районе Тель-Авива. Также, 31 декабря, они уже атаковали авианосец США с помощью ракет и беспилотников.
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«Наша операция привела к провалу американской атаки», — заявили хуситы.
Ранее удары были нанесены по израильским военным объектам в районах Тель-Авива и Ашкелона. 3 января, хуситы заявили об использовании гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2» для атаки на электростанцию в районе Тель-Авива. Также, 31 декабря, они уже атаковали авианосец США с помощью ракет и беспилотников.
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Мария Моисеева