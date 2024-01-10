Хуситы атаковали в Красном море корабль ВМС США, поддерживающий Израиль

Фото: istockphoto/bpawesome
Йеменские хуситы впервые напали на корабль Военно-морских сил США. Это произошло в ответ на атаку со стороны американцев на военно-морские силы группировки «Ансар Аллах».
Ранее американские телеканалы со ссылкой на Пентагон сообщали, что в южной части акватории Красного моря ВМС США сбили 24 ракеты и беспилотника, выпущенные йеменскими хуситами во время одной массированной атаки. Американское командование утверждает, что ни один корабль либо кто-либо из членов экипажей в результате нападения не пострадали.
Читайте также:
Блинкен предостерег хуситов от продолжения обстрелов в Красном море
Хуситы выпустили ракету по судну в Красном море, сообщают СМИ
CENTCOM: Несколько торговых судов были атакованы хуситами в Красном море
Александр Бойцов