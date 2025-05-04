Хуситы планируют установить полную воздушную блокаду Израиля

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Йеменские хуситы заявили о намерении установить полную воздушную блокаду Израиля. Об этом сообщает Al Mayadeen.
«Вооруженные силы Йемена объявляют о введении всеобъемлющей воздушной блокады израильского противника в ответ на его решение расширить агрессию против Газы. Мы будем предпринимать действия ради установления блокады, неоднократно нанося удары по аэропортам...» — говорится в сообщении.
В частности хуситы заявили о намерении наносить удары по аэропорту Бен-Гурион. Международные авиакомпании просят отменить все рейсы в Израиль в целях обеспечения безопасности. Отмечается, что такие действия связаны с намерениями Израиля расширить операцию в секторе Газа.
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Иван Мусатов