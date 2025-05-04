India Today: Министр обороны Индии Сингх не приедет в Москву 9 мая из-за теракта

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Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх, возможно, не будет присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Это связано с обострением напряжённости между Индией и Пакистаном.
Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на собственные источники. Изначально приглашение посетить Парад Победы в Москве 9 мая направлялось премьер-министру Индии Нарендре Моди. Однако его поездка была отменена после террористической атаки в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир), в результате которой погибли 27 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», зашедшая на союзную территорию из Пакистана.
Премьер-министра должен был заменить глава министерства обороны страны, однако и Сингх отказался от визита в Москву из-за обострения отношений с Пакистаном. В этом случае главу Минобороны заменит его заместитель Санджай Сетх. Сообщается, что Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном.
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Премьер-министра должен был заменить глава министерства обороны страны, однако и Сингх отказался от визита в Москву из-за обострения отношений с Пакистаном. В этом случае главу Минобороны заменит его заместитель Санджай Сетх. Сообщается, что Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном.
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Александр Бойцов