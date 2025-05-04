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Хуситы после двух недель затишья ударили по израильскому аэропорту Бен-Гурион

Фото: istockphoto/irontrybex

Фото: istockphoto/irontrybex

Представители йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому аэродрому Бен-Гурион. Воздушная гавань находится в 14 километрах к юго-востоку от Тель-Авива, около города Лод.
В Сети уже появилось видео взрывов в районе аэропорта, сообщает издание Jewish News Syndicate (JNS). В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили падение ракеты в этом районе. Уточняется, что хуситы запустили ракету из Йемена, а израильские ПВО не смогли её перехватить. Ракета упала в районе третьего терминала Международного аэропорта Бен-Гурион.

В настоящее время воздушная гавань не принимает и не выпускает самолёты. Со стороны терминала поднимается чёрный дым. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. По словам главы израильского Управления аэропортов, взрыв произошёл рядом с самолётами. Подробности происшествия и его последствия уточняются.

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#израиль
Путин назвал примирение с Украиной лишь вопросом времени
04 мая 2025, 13:51

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Примирение России с Украиной неизбежно, это лишь вопрос времени. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Такое мнение российский лидер высказал в беседе с журналистом телеканала «Россия 1» Павлом Зарубиным, отвечая на вопрос о возможности примирения с «украинской частью русского народа».

«Мне кажется, что это неизбежно, несмотря на всю трагедию, которую мы переживаем сейчас. <...> Это вопрос времени», — сказал глава государства.

Кадры этого интервью вошли в новый документальный фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина «Россия. Кремль. Путин. 25 лет». Премьера ленты выйдет в эфир 4 мая в 21:00 на телеканале «Россия 1». В ней рассказывается о важнейших событиях в России и в мире за последнюю четверть века.

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«На очереди, получается, Виктор Орбан»: Вучич и Фицо чувствуют недомогание, эксперты выдвинули версию о намеренном отравлении
04 мая 2025, 13:40

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)

Президент Сербии Александр Вучич вдруг почувствовал себя неважно во время визита в США, и это — накануне запланированной поездки в Москву на парад Победы. Затем самочувствие ухудшилось у премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Что творится с лидерами дружественных России европейских стран — в материале «Радио 1».

Состояние здоровья Александра Вучича

Из-за болезненного состояния лидер Сербии вернулся из Флориды в Белград, не дождавшись аудиенции у президента США Дональда Трампа. Вучич отменил встречи с деловыми кругами, диаспорой и лоббистами сербских интересов в Республиканской партии.

«Вучичу стало плохо в ходе посещения США, и после консультации с врачами он решил вернуться в Сербию. Президент Сербии прервал поездку в США, он на пути в Белград», — отметил сербский телеканал RTS.

На брифинге врач Драган Динчич объявил, что ухудшения состояния Вучича связано с резким повышением кровяного давления. Однако сербская администрация пока никак не комментировала произошедшее.

Вучич собирался приехать в Москву 9 мая, где он должен был посетить парад Победы. Напомним, что власти Евросоюза выступали резко против поездки сербского лидера в РФ.

Александр Вучич (Фото: www.kremlin.ru)


Вместе с тем буквально пару дней назад Вучич в который раз объявил, что от визита в Россию он не откажется, ведь обещал российскому президенту Владимиру Путину приехать. Отметим, что сербского лидера уже выписали из больницы.

В апреле 2023 года Вучича тоже экстренно госпитализировали. Причины недомогания политика не разглашали, но пресса в иной раз упоминала возможные проблемы с сердцем, которые сам Вучич потом отрицал.

Вучича намеренно отравили?

Эксперты полагают, что Вучич вряд ли притворяется больным, дабы найти причину отказаться от визита в Москву. Более правдоподобная версия — отравление.

«Нормальная практика, традиционная для лидеров-евроатлантистов. В Великобритании работает огромная лаборатория, которая занимается разработкой в том числе ядов. <… > Все больше и больше информации, которая свидетельствует о том, что Вучича все-таки отравили в ходе его визита в Соединенные Штаты и он был вынужден прервать свой визит», — выразил свое мнение в разговоре с 360.ru политолог Вадим Сипров.

Подобную версию выдвинул и профессор ВШЭ Марат Баширов.

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«Отравили, что ли?» — уточнил политолог в своем Телеграм-канале.

Об отравлении думает и украинский блогер Анатолий Шарий. Он обвинил Еврокомиссию в недомогании сербского президента.

«Я не удивился бы ни на грамм, если бы узнал, что это намеренное отравление», — выразил свое мнение Шарий в своем Телеграм-канале.

Кроются ли политические мотивы в недомогании Вучича?

Политолог Сипров считает, что в ухудшении состояния Вучича могут крыться политические мотивы.

«Но это мотивы, связанные с массовыми беспорядками, которые в Сербии устраивают тамошние белоленточники. Либо это угрозы безопасности жизни президента дружественной нам страны. Поэтому искать здесь какие-то скрытые мотивы, которые связаны с тем, что Вучич проводит по отношению к Москве политику двойных стандартов, я думаю, не стоит. Этот политик был и останется ориентированным на Россию», — уточнил эксперт.

Фото: iStock/ Derek Brumby


Так же думает и политолог и независимый аналитик Сергей Станкевич. Он подчеркнул, что у сербского лидера нет необходимости «устраивать спектакли», ведь он прошел огромное количество конфликтов. Со слов эксперта, Вучич отлично понимает, что может себе позволить, а что нет.

«Поэтому не вижу здесь какой-то примитивной уловки с его стороны. Я даже думаю, не было ли каких-то попыток повлиять на его здоровье в ходе поездки? Враждебных попыток, например вирусов каких-нибудь», — обратил внимание Станкевич в разговоре с 360.ru.

Специалист призвал помочь Вучичу в лечении.

«Бессмысленно фантазировать, надо помочь быстро поправить здоровье Александру Вучичу. Он нужен своему народу, стране в первую очередь. И кроме того, он нужен в Москве 9 Мая. Так что если есть необходимость оказать ему медицинскую поддержку, она должна быть оказана», — отметил политолог.

Роберт Фицо (Фото: www.kremlin.ru)

После Вучича заболел Фицо

У премьер-министра Словакии Роберта Фицо, год назад пережившего покушение, тоже вдруг ухудшилось здоровье. В последние дни он несколько раз отменял запланированные рабочие мероприятия незадолго до их начала, информировал портал Tvnoviny.

«Он начал плохо себя чувствовать еще после того покушения и ранений, которые получил», — заметили авторы публикации.

Фицо не приезжал на мероприятия, посвященные празднованию Первомая в Словакии. Политик не смог осуществить свой замысел по поддержке трудящихся — он хотел провести ночную смену в роли работника хлебозавода в городе Нитра, расположенном на западе государства.

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Еще пришлось перенести его лекцию для учащихся Оксфордского университета в Великобритании. Официальные источники не раскрывали причины внесенных изменений в рабочий график Фицо.

«Все это очень похоже на работу по одному и тому же сценарию. Где, при каких обстоятельствах, какие вещества, были ли они действительно, которые привели к тому, что здоровье этих двух политиков серьезно ухудшилось, — этим, конечно, пусть занимаются спецслужбы соответствующих стран. В целом все очень похоже на работу по единому шаблону», — обратил внимание эксперт Сипров.

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Орбан в опасности?

«На очереди, получается, Виктор Орбан», — предположил политолог Сипров.

Он уточнил, что премьер-министр Венгрии Орбан является наиболее яркой фигурой и одним из лидеров антиглобалистов Европы. Еще общий политический контекст: попытки запретить в ФРГ партию «Альтернатива для Германии», самую организованную политическую силу, которая способна противостоять консолидации евроатлантистов, подчеркнул эксперт.

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Кремль: Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы

India Today: Министр обороны Индии Сингх не приедет в Москву 9 мая из-за теракта
#статьи
#виктор орбан
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#сербия
#россия
#европа
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#дональд трамп
#президент
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Кремль: Си Цзиньпин примет участие в торжествах по случаю 80-летия Победы
04 мая 2025, 12:40

Си Цзиньпин (Фото: kremlin.ru)

С 07 по10 мая Россию посетит председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Он примет участие в юбилейных торжествах по случаю Дня Победы.
Об этом сообщает официальный телеграм-канал Кремля. В ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждаться ключевые вопросы развития всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия и актуальные темы международной и региональной повестки.
Во время визита китайского лидера в Москву будет подписан ряд двусторонних межправительственных и межведомственных документов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: Москва готовится к приезду Си Цзиньпина и придает большое значение его визиту. Он также отметил, что на торжественные мероприятия в честь Дня Победы приедет «очень значительное количество» глав разных государств, чтобы отпраздновать этот день вместе с президентом России Владимиром Путиным.

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#дмитрий песков
#си цзиньпин
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India Today: Министр обороны Индии Сингх не приедет в Москву 9 мая из-за теракта
04 мая 2025, 09:31

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Глава министерства обороны Индии Раджнатх Сингх, возможно, не будет присутствовать на праздновании Дня Победы 9 мая в Москве. Это связано с обострением напряжённости между Индией и Пакистаном.
Об этом сообщает издание India Today со ссылкой на собственные источники. Изначально приглашение посетить Парад Победы в Москве 9 мая направлялось премьер-министру Индии Нарендре Моди. Однако его поездка была отменена после террористической атаки в Пахалгаме (индийская союзная территория Джамму и Кашмир), в результате которой погибли 27 человек. Ответственность за теракт взяла на себя группировка под названием «Фронт сопротивления», зашедшая на союзную территорию из Пакистана.

Премьер-министра должен был заменить глава министерства обороны страны, однако и Сингх отказался от визита в Москву из-за обострения отношений с Пакистаном. В этом случае главу Минобороны заменит его заместитель Санджай Сетх. Сообщается, что Индия рассматривает возможность выхода из соглашения о прекращении огня с Пакистаном.

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В Эстонии скопилась очередь из желающих пересечь границу с Россией
04 мая 2025, 08:30

Фото: istockphoto/Pablo Utrilla

Эстония открыла пограничный пропускной пункт в Нарве на границе с Россией, который не функционировал три дня из-за учений. В результате на эстонской стороне скопилась очередь из желающих проехать в Ивангород.
Об этом сообщает РБК. Уточняется, что пограничный переход был открыт 3 мая в 07:00 утра, однако первые желающие пересечь границу начали собираться ещё в два часа ночи. В результате в течение дня время ожидания составляло от трёх с половиной до восьми часов.

Эстонские власти закрыли Международный пункт пропуска Нарва — Ивангород 30 апреля. Это было сделано для проведения совместных учений полиции, пограничной охраны, Сил обороны и добровольцев Кайтселийта (Союз обороны). На время учений переход был передан в распоряжение военных. Мост минировали, отрабатывалась эвакуация жителей Нарвы на случай военного вторжения.

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