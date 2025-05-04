Хуситы после двух недель затишья ударили по израильскому аэропорту Бен-Гурион

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Представители йеменского шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) нанесли удар гиперзвуковой баллистической ракетой по израильскому аэродрому Бен-Гурион. Воздушная гавань находится в 14 километрах к юго-востоку от Тель-Авива, около города Лод.
В Сети уже появилось видео взрывов в районе аэропорта, сообщает издание Jewish News Syndicate (JNS). В Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердили падение ракеты в этом районе. Уточняется, что хуситы запустили ракету из Йемена, а израильские ПВО не смогли её перехватить. Ракета упала в районе третьего терминала Международного аэропорта Бен-Гурион.
В настоящее время воздушная гавань не принимает и не выпускает самолёты. Со стороны терминала поднимается чёрный дым. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. По словам главы израильского Управления аэропортов, взрыв произошёл рядом с самолётами. Подробности происшествия и его последствия уточняются.
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В настоящее время воздушная гавань не принимает и не выпускает самолёты. Со стороны терминала поднимается чёрный дым. Изначально сообщалось об одном пострадавшем. По словам главы израильского Управления аэропортов, взрыв произошёл рядом с самолётами. Подробности происшествия и его последствия уточняются.
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Александр Бойцов