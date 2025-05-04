NYT: Украина получит ещё два американских ЗРК Patriot

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Украина в ближайшее время может получить ещё два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot американского производства. Один из них будет отправлен Киеву из Израиля.
Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на собственные источники. По информации газеты, договорённость об отправке на Украину ракетной установки из еврейского государства уже достигнута. Одновременно с этим западные союзники Киева ведут переговоры о поставке в ВСУ ещё одного ЗРК Patriot, которые базируются в Греции или Германии.
Авторы публикации также отмечают, что не всеамериканские ракетные комплексы, уже имеющиеся в распоряжении украинских военных, способны функционировать. Как минимум два ЗРК Patriot в настоящее время ремонтируются.
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Авторы публикации также отмечают, что не всеамериканские ракетные комплексы, уже имеющиеся в распоряжении украинских военных, способны функционировать. Как минимум два ЗРК Patriot в настоящее время ремонтируются.
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Александр Бойцов