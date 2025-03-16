Хуситы ударили по авианосцу США в Красном море

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Хуситы атаковали американский авианосец Harry Truman, а также военные корабли США в Красном море, сказано в Telegram-канале ВС шиитского военно-политического движения.
«В ответ на агрессию провели военную операцию против авианосца Harry Truman и военных кораблей в Красном море. Авианосец и корабли были поражены на севере Красного моря 18 баллистическими, крылатыми ракетами и беспилотниками», — сказано в сообщении хуситов.Они добавили, что будут наносить удары по всем военным кораблям США в качестве ответа на агрессию в отношении Йемена. Кроме того, хуситы выступают против запрета со стороны Израиля на гумпомощь в Сектор газа, который действует с начала месяца. Они резюмировали, что будут блокировать суда Израиля в Аравийском и Красном морях, пока запрет не будет снят.
Накануне стало известно, что президент Дональд Трамп приказал армии США начать боевые действия против хуситов.
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