Стала известна судьба раненных при авиаударе США по Йемену россиян

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Трое российских моряков с танкера Seven Pearls, получивших ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса в Йемене, доставлены на лечение в столицу страны Сану. Об этом РИА Новости сообщил представитель экипажа, добавив, что судно пока заблокировано администрацией порта без разрешения на выход.
По его словам, на борту остаются 21 российский гражданин, включая россиян с хроническими заболеваниями. У одного из моряков удалена щитовидная железа, и ему срочно требуется медицинское обследование.
Вечером 27 апреля стало известно, что в самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.
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«Знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена. (....) Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет — мы не знаем», — поделился собеседник РИА Новости.Экипаж обеспечен продовольствием, водой и медикаментами, но деморализован угрозой новых атак.
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«Мы уже не работники. Мы просто хотим вернуться домой к своим семьям», — признался представитель экипажа.Ранее 26 апреля министр иностранных дел движения «Ансар Алла» (хуситы) Джамаль Амир подтвердил, что пострадали моряки Роман Кашпора, Игорь Казаченко и Артём Ванин. Первый находится в состоянии средней тяжести, двое других получили легкие ранения.
Вечером 27 апреля стало известно, что в самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.
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Мария Моисеева