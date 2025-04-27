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Стала известна судьба раненных при авиаударе США по Йемену россиян

Пострадавших при ударе США по Йемену моряков из РФ перевезли в больницу Саны
Фото: iStock/sudok1

Фото: iStock/sudok1

Трое российских моряков с танкера Seven Pearls, получивших ранения при авиаударе США по порту Рас-Иса в Йемене, доставлены на лечение в столицу страны Сану. Об этом РИА Новости сообщил представитель экипажа, добавив, что судно пока заблокировано администрацией порта без разрешения на выход.
По его словам, на борту остаются 21 российский гражданин, включая россиян с хроническими заболеваниями. У одного из моряков удалена щитовидная железа, и ему срочно требуется медицинское обследование.

«Знаю, что трое пострадавших находятся в столице Йемена. (....) Сегодня мы отошли от причала под предлогом, что нам нужна передышка, что дальше будет — мы не знаем», — поделился собеседник РИА Новости.
Экипаж обеспечен продовольствием, водой и медикаментами, но деморализован угрозой новых атак.

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«Мы уже не работники. Мы просто хотим вернуться домой к своим семьям», — признался представитель экипажа.
Ранее 26 апреля министр иностранных дел движения «Ансар Алла» (хуситы) Джамаль Амир подтвердил, что пострадали моряки Роман Кашпора, Игорь Казаченко и Артём Ванин. Первый находится в состоянии средней тяжести, двое других получили легкие ранения.

Вечером 27 апреля стало известно, что в самолет авиакомпании «Россия» ударила молния во время посадки в Самаре. Boeing 737-800 с пассажирами на борту следовал в Российскую Федерацию из египетского города Хургады. Во время посадки в аэропорту Курумоч экипаж лайнера заявил о возможном поражении электричеством.

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Россиян предупредили об уголовной ответственности за сбор некоторых грибов
Депутат Чаплин сообщил, что за сбор ряда грибов грозит уголовная ответственность
27 апреля 2025, 17:35

Фото: iStock/ Khrystynabohush

С приходом весны в лесах Подмосковья начался сезон грибов, однако необходимо помнить о мерах предосторожности и законодательных ограничениях. Об этом в разговоре с RT напомнил депутат Госдумы Никита Чаплин.
Депутат обратил внимание, что, с одной стороны, нужно сохранять осторожность и не собирать ядовитые грибы, к примеру, поганки и мухоморы.

«Кроме того, важно знать, что с 12 октября 2023 года за незаконную добычу, сбор, приобретение, хранение и продажу краснокнижных растений и грибов введена уголовная ответственность», — подчеркнул Никита Чаплин.

Согласно закону, нельзя собирать такие растения и грибы, как рядовка мацутакэ, женьшень настоящий и родиола розовая. Но федеральное законодательство дозволяет собирать грибы и ягоды для собственных нужд.

В то же время регионы могут устанавливать дополнительные ограничения, из-за этого перед походом в лес нужно узнать, какие именно недревесные ресурсы разрешено собирать, уточнил парламентарий.

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Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии

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#грибы
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#закон
#лес
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МВД проверит «доктора», продающего «спасающий от рака» фильтр и чехол для биополя
Общественники требуют проверить на мошенничество доктора Александра Огулова
27 апреля 2025, 15:02

Фото: iStock/Volha Rahalskaya

«Доктора народной медицины», продающего фильтры для воды, якобы спасающие от рака, проверят на мошенничество. Общественники направили соответствующее заявление в МВД, пишет Telegram-канал SHOT.
Ранее сообщалось, что в сети набирают популярность товары, которые продаёт Александр Огулов, называющий себя «доктором народной медицины». Он предлагает фильтры для воды стоимость 100 тысяч рублей, которые якобы спасут от рака, чехлы для телефонов с «защитой биополя», воду с частицами серебра за 20 тысяч рублей и прочие «оздоровительные» вещи.

Сомнительная деятельность Огулова привлекла внимание активистов правозащитного центра «Сорок сороков», которые отметили, что на подобные товары как правило ведутся пенсионеры и одинокие люди. После увлечения такими методами лечения они могут отказываться от классической медицины, что создаёт угрозу для их здоровья. Также общественников удивляют цены на продукцию.

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Кошки спасли Куклачева и его коллег во время землетрясения в Японии
27 апреля 2025, 13:39

Юрий Куклачев (Фото: Инстаграм* @kuklachevcats)

На гастролях в Японии кошки спасли коллектив театра Куклачева во время землетрясения. Об этом заявил народный артист России Дмитрий Куклачев, сын народного артиста РСФСР, артиста цирка Юрия Куклачева.
«Кошки издревле славятся своими возможностями чувствовать не только болезни хозяев, но и различные опасности. Когда много лет назад мы были на гастролях в Японии, то животные нас спасли от землетрясения», — подчеркнул Дмитрий в беседе с aif.ru.

Сын артиста цирка поделился, что за несколько минут до его начала хвостатые начали своими движениями намекать на свой дискомфорт и страх. Со слов Дмитрия, переводчик отметил, что подобным образом они указывают на скорую трагедию. Так кошки спасли артистов, уточнил сын Куклачева.

Дмитрий Куклачев обратил внимание на то, что порой встречаются истории, когда кошки спасают свои семьи от огня. Он пояснил, что благодаря уникальному обонянию пушистые чувствуют газ и предупреждают хозяина об опасности.

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Папа Римский Франциск оставил зашифрованное послание
27 апреля 2025, 13:36

Фото: iStock/uzhursky

Папа Римский Франциск, которого похоронили 26 апреля, перед смертью передал порядка 200 тысяч евро на выплату ипотеки макаронной фабрике, которая действует в тюрьме для несовершеннолетних в Риме. Об этом пишет британский журнал The Economist.
Отмечается, что это практически все средства, которые хранились на личном счету понтифика. В последнем зашифрованном послании Франциска говорится о том, что «церковь должна быть рядом с теми, кто находится на обочине общества».

Папа Римский Франциск всегда с трепетом относился к заключённым, призывая быть милосерднее к тем, кто совершил ошибку. Сам он нередко приезжал в тюрьмы родной Аргентины, а ещё будучи архиепископом Буэнос-Айреса осуществлял обряд омовения ног в Чистый четверг перед Пасхой именно в местах лишения свободы. Франциск не изменил традиции после становления Папой. В этом году, накануне Пасхи, на следующей день после которой его не стало (21 апреля), он также посетил римскую тюрьму.

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«Он искренне раскаивается»: Бастрыкин получил неожиданное обращение о Моргенштерне*
Движение «Зов народа» просит Бастрыкина снять статус иноагента с Моргенштерна*
27 апреля 2025, 11:27

Алишер Моргенштерн* (фото: Instagram** @morgen_shtern)

Движение «Зов народа» направило обращение главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иностранного агента с рэпера Алишера Моргенштерна*, заявил руководитель общественной организации Сергей Зайцев.
В беседе с NEWS.ru он отметил, что артист оставил в прошлом аморальный образ жизни, скучает по России, обращается к традиционным духовным ценностям и оказывает поддержку нуждающимся детям. По его мнению, такие перемены в поведении рэпера дают основания для пересмотра статуса иноагента.
«Если он искренне раскаивается и сожалеет о содеянном, то, на наш взгляд, каждый имеет право на ошибку и исправление. Моргенштерн молод, у него есть потенциал, и, если его энергию направить в правильное русло, он может принести пользу обществу. Мы считаем, что нужно давать шанс на исправление», — пояснил общественник.
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*Признан Минюстом РФ иноагентом
**Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
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