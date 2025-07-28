Хуситы представили кадры со спасённым с сухогруза российским моряком

28 июля 2025, 21:39

Хуситы опубликовали ролик с российским моряком с сухогруза Eternity C

Фото: iStock/InfinitumProdux

Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опубликовало видео с предположительно российским моряком Алексеем Галактионовым, которого спасли с потопленного представителями движения греческого сухогруза Eternity C. Об этом пишет РИА Новости.