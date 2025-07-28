Хуситы представили кадры со спасённым с сухогруза российским моряком
Шиитское движение «Ансар Аллах» (хуситы) опубликовало видео с предположительно российским моряком Алексеем Галактионовым, которого спасли с потопленного представителями движения греческого сухогруза Eternity C. Об этом пишет РИА Новости.
Россиянин предположил, что корабль могли подбить, поскольку капитан судна никак не отреагировал на сигнал йеменских властей. Он призвал других моряков в Эйлате не выключать устройства связи и вообще «лучше туда не направляться» из-за военного конфликта в секторе Газа.
Галактионов добавил, что отправлять корабли в зону повышенного риска не следует, а у членов экипажа необходимо спрашивать, готовы ли они к такой поездке.
Ранее стало известно, что атакованный хуситами греческий сухогруз Eternity C затонул. В начале июля представители движения взяли на себя ответственность за атаку на другой греческий корабль Magic Seas.
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