Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по Израилю
Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по инфраструктуре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
По словам представителя движения, ракетный удар проводился в координации с армией Ирана. Для атаки использовались гиперзвуковые баллистические ракеты типа «Палестина-2».
Уточняется, что удары были направлены по важным объектам в районе Яффо. Все снаряды достигли своих целей, заключил Сариа.
Напомним, Израиль в ночь на пятницу, 13 июня, начал операцию «Восстающий лев», направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика нанесла ответные удары. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак.
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