Хуситы ударили гиперзвуковыми ракетами по Израилю

15 июня 2025, 09:40

Хуситы заявили, что атаковали цели в районе Тель-Авива гиперзвуковыми ракетами

Фото: iStock/Alexyz3d

Хуситы из йеменского мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удары по инфраструктуре Армии обороны Израиля в Тель-Авиве. Об этом в Telegram-канале сообщил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.