Член политбюро хуситов: мы вмешаемся в конфликт с Израилем и поддержим Иран
Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти заявил, что движение вмешается в конфликт с Израилем и поддержит Иран в ходе боевых действий. Об этом сообщает Al Jazeera.
«Сионистское образование (Израиль) перешло все красные линии, нацелившись на иранские ядерные объекты. Мы вмешаемся [в конфликт], чтобы поддержать Иран в отражении сионистских атак, так же как поддержали наших братьев в Газе», — заявил в интервью телеканалу Мухаммед аль-Бухейти.
Ранее сообщалось, что США уже этим вечером могут вступить в конфликт на Ближнем Востоке на стороне Израиля для противостояния Ирану. Решение об этом могло быть принято в ходе совещания американского президента Дональда Трампа с командой по нацбезопасности. Оно завершилось около часа назад.