Член политбюро хуситов: мы вмешаемся в конфликт с Израилем и поддержим Иран

17 июня 2025, 23:47

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Член политбюро хуситов Мухаммед аль-Бухейти заявил, что движение вмешается в конфликт с Израилем и поддержит Иран в ходе боевых действий. Об этом сообщает Al Jazeera.







«Сионистское образование (Израиль) перешло все красные линии, нацелившись на иранские ядерные объекты. Мы вмешаемся [в конфликт], чтобы поддержать Иран в отражении сионистских атак, так же как поддержали наших братьев в Газе», — заявил в интервью телеканалу Мухаммед аль-Бухейти.