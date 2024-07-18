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Times of Israel: Израиль готов к резкому удару по Ливану из-за угроз «Хезболлах»

18 июля 2024, 01:49
Фото: iStock/e-crow

Фото: iStock/e-crow

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ готов к резкому удару по Ливану и израильская армия может начать наступление «в одночасье» из-за угроз «Хезболлах». Его слова приводит газета Times of Israel. Глава оборонного ведомства страны сделал такое заявление перед бригадой Одед на севере, добавив, что Израиль «приближается к перепутью принятия решений», указано в статье.
«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий «Хезболлах», – процитировали Галанта в газете.
По данным издания, министр отметил, что Израиль готов к переговорам с ливанским движением «Хезболлах», если оно отойдет за реку Литани.



«В случае если «Хезболлах» захочет пойти на переговоры с Израилем, с нами и дойти до ситуации, когда оно отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся», – пояснил Галант.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.

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#оон
#переговоры
Путин провел телефонный разговор с принцем Саудовской Аравии Аль Саудом
18 июля 2024, 01:59

Фото: Сайт Кремля

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Лидеры обсудили сотрудничество стран в разных сферах, в том числе координацию по ОПЕК+, говорится в сообщении.
«С обеих сторон дана высокая оценка достигнутого уровня дружественных отношений России и Саудовской Аравии, основывающихся на принципах взаимного уважения и учета интересов друг друга», – пояснили в Кремле.
Отмечается, что стороны обсудили вопросы сотрудничества в политической, торгово-экономической и энергетической сферах, а также важность продолжать тесную работу по ОПЕК , чтобы рынок энергоносителей оставался стабильным.

Ранее Владимир Путин заявил, что фермы для майнинга криптовалют грозят дефицитом электроэнергии в некоторых регионах России. Он отметил, что подобные проблемы фиксируются в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае.

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#рынок
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#переговоры
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Байден заразился коронавирусом
Пресс-секретарь Белого Дома Жан-Пьер: Байден заразился COVID-19
18 июля 2024, 01:35

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Соёдинённых Штатов Джо Байден сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сказано в распространенном 17 июля заявлении пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Ранее сегодня после первого мероприятия в Лас-Вегасе президент Байден сдал положительный тест на COVID-19. Он неоднократно вакцинирован, и у него легкие симптомы», — сообщила Жан-Пьер.
Перед подтверждением Белым домом руководитель организации по защите прав испаноязычного населения США UnidosUS Джанет Мургия заявила, что Байден не сможет выступить на мероприятии организации в Лас-Вегасе из-за заражения ковидом.

Ранее Байден заявил о поставке Киеву пяти стратегических и десятков тактических ПВО. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Захарова: делегация Израиля в ООН давно превращает дипломатию в балаган
18 июля 2024, 00:54

Фото: официальный сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. Об этом она сообщила в своем телеграм-канале. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.
Захарова отметила, что попытка активисток сорвать выступление Сергея Лаврова выкриками «народ Израиля жив» и «освободить заложников», получилась не просто глупой, а возымела противоположный эффект, когда женщин приняли за пропалестинских выступающих.

«Но, видимо, для отчета перед Тель-Авивом о выполненной миссии сойдет», – добавила Мария Захарова.
Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что женщины-активисты оказались гостями израильской делегации.

«Неужели даже в штаб-квартире ООН, особенно, учитывая то, что творится вокруг американских выборов, не могут навести элементарный порядок в вопросах безопасности? Если подобное поведение одной из делегаций будет признано нормой, то вскоре очередные гости какой-нибудь другой делегации начнут в поддержку своих дипломатов нарушать порядок и прерывать работу Совбеза разными оригинальными способами», – возмутилась официальный представитель МИД РФ.
До этого Захарова выразила опасения по поводу безопасности в здании ООН, указав на покушение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа, как на пример нестабильной обстановки с безопасностью в стране.

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Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности
Лавров: есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности
18 июля 2024, 00:46

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства РФ в СБ ООН заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американского издания The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности, спецслужбы РФ и США контактирую по возможности обмена.
«Использование журналистов в разведывательных целях, по крайней мере в англосаксонской традиции, абсолютно естественно», — заявил Лавров.
По словам главы российской дипломатии, российские и американские спецслужбы ищут кандидатов для обмена заключенным с 2021 года, но «эта тема не любит суеты, о чем все прекрасно знают».

По данным следствия, американский журналист Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года в Свердловской области собирал секретные сведенья о деятельности «Уралвагонзавода» по выпуску и ремонту военной техники. Американец обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Первое заседание по делу журналиста состоялось 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Второе заседание должно назначено на 13 августа.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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«Живут так каждый день»: На Западе сделали неожиданное заявление о Путине
Журналист Боуз: Путин неоднократно напоминал НАТО об агрессивной её политике
17 июля 2024, 23:30

Фото: сайт Кремля

Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X выложил фрагмент выступления президента РФ Владимира Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в 2016 году, где он рассказал об агрессии Североатлантического альянса в отношении многих государств.
«Владимир Путин напоминает НАТО об их послужном списке. Народам стран, которые разрушил «Оборонительный союз», не нужно напоминать, они живут с этим каждый день», — написал журналист.
До начала СВО на Украине российский лидер неоднократно призывал НАТО не провоцировать Москву на защиту своих интересов. Путин напомнил о судьбе Югославии, Ливии, Ирака и Афганистана, а также об экспансии альянса на восток. Президент отметил, что после этих событий Запад не имеет права говорить о «злобной России», так как сам провоцирует ее на оборонительные действия.

Ранее в Кремле оценили прогноз Дуды о войне с Западом после победы России на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В МИД РФ прокомментировали попытку прервать выступление Лаврова в ООН
Захарова ответила на попытку прервать выступление Лаврова в Совбезе ООН
17 июля 2024, 23:13

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала попытку прервать выступление министра иностранных дел РФ на заседании СБ ООН. Свое мнение она озвучила в Телеграм-канале.
«Если вы думаете, что в штаб-квартиру ООН прорвались дебоширы, то ошибаетесь. Как оказалось, это были специально приглашенные постпредством Израиля клакеры. Это подтвердили и в Секретариате ООН, назвав дебоширов «гостями израильской делегации», — написала дипломат.
Захарова выразила опасения по поводу безопасности в здании, указав на покушение на кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа как на пример нестабильной обстановки с безопасностью в стране.

Ранее Лавров заявил, что конфликт на Украине закончится, когда Киев перестанут накачивать оружием. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Лавров: у России и США были неформальные контакты по Украине через политологов
17 июля 2024, 22:29

Фото: сайт Кремля

У России и США были неафишировавшиеся контакты «второго трека» через политологов, по которым обсуждались вопросы конфликта на Украине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам поездки в Нью-Йорк на Совбез ООН.
«Я вам скажу доверительно – у нас были неафишировавшиеся контакты с американцами по линии политологов, но политологов, знающих друг друга и понимающих политику своих правительств», – заявил Лавров.
Министр пояснил, что во время этих бесед российская сторона спросила у американской, станут ли те поддерживать включение в любые будущие мирные договоренности «отмену Украиной законов, которые запретили русский язык во всех сферах жизни».

«И они сказали: вы знаете, мы не вмешиваемся во внутренние дела Украины, им самим решать», – резюмировал Лавров.
Ранее Сергей Лавров в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил, что Россия не будет ни за кем бегать, но готова вести диалог с любым президентом США.

«Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.
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#сша
#россия
#сергей лавров
#русский язык
#министр
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Лавров: Россия бегать ни за кем не будет, но готова говорить с любым лидером США
17 июля 2024, 21:50

Фото: сайт Кремля

Россия не будет ни за кем бегать, но готова вести диалог с любым президентом США. Об этом в рамках председательства РФ в Совбезе ООН заявил глава российского МИДа Сергей Лавров.
«Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях», — сказал руководитель внешнеполитического ведомства России.

Кроме того, Лавров отметил, что Евросоюз на данный момент стал придатком Североатлантического альянса, хотя создавали его для обеспечения благосостояния всех участников и обеспечения их стабильности.

Россия никогда не угрожала странам-участницам НАТО, но всегда говорила о том, что не оставит без внимания действия, угрожающие интересам РФ.

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Лавров на СБ ООН иронично спросил у постпреда США, не ошиблась ли она комнатой
17 июля 2024, 20:10

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время выступления на заседании Совбеза ООН, посвященного кризису на Ближнем Востоке, иронично высказался о поведении постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд, спросив, не ошиблась ли она комнатой.
«Я кстати хотел поинтересоваться у уважаемого представителя США — слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь», – обратился Лавров к Гринфилд.
Ранее в ходе дебатов под председательством министра на Совете Безопасности Томас-Гринфилд жаловалась, что она «пришла не в ту комнату».

За день до этого постпред США выступала на тему многостороннего сотрудничества, но больше половины своей речи посвятила Украине. Во время выступления Томас-Гринфилд повторила утверждения администрации США об украинском конфликте, которые многократно опровергала российская сторона.

«Благодарю представителя США за красочное выступление», — сыронизировал министр.
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#сша
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#лавров
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