Times of Israel: Израиль готов к резкому удару по Ливану из-за угроз «Хезболлах»

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Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что ЦАХАЛ готов к резкому удару по Ливану и израильская армия может начать наступление «в одночасье» из-за угроз «Хезболлах». Его слова приводит газета Times of Israel. Глава оборонного ведомства страны сделал такое заявление перед бригадой Одед на севере, добавив, что Израиль «приближается к перепутью принятия решений», указано в статье.
«Мы ведем ограниченную войну в северном регионе. Мы используем небольшую часть сил ЦАХАЛ, но все может измениться за секунду, от главного удара на юге до главного удара на севере, и это будет быстро, неожиданно и очень резко, такое тоже может произойти в результате действий «Хезболлах», – процитировали Галанта в газете.По данным издания, министр отметил, что Израиль готов к переговорам с ливанским движением «Хезболлах», если оно отойдет за реку Литани.
«В случае если «Хезболлах» захочет пойти на переговоры с Израилем, с нами и дойти до ситуации, когда оно отойдет от линии границы в районы за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, то мы с ним договоримся», – пояснил Галант.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что делегация Израиля в ООН превращает дипломатическую работу в балаган. По ее словам, поведение израильской стороны в Организации Объединенных Наций давно вызывает вопросы у многих.
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