Власти Израиля присвоили крупнейший за 30 лет участок территории Палестины

Фото: iStock/butenkow
Власти Израиля объявили крупнейший за последние 30 лет участок территории Палестины «государственной землёй». Об этом заявила израильская правозащитная организация «Шалом ахшав».
Сообщается, что речь идёт об участке площадью 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан. Начиная с начала 2024 года, Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями.
В сообщении говорится, что земля, объявленная государственной, больше не считается властями Израиля частной собственностью палестинцев. Они лишены возможности пользоваться ею.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Украина предложила Израилю поддержку в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), но Тель-Авив отказался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Израиль предупредили о последствиях в случае отправки систем ПВО Patriot на Украину
Нетаньяху: Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня
В ООН постановили, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе
В сообщении говорится, что земля, объявленная государственной, больше не считается властями Израиля частной собственностью палестинцев. Они лишены возможности пользоваться ею.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
Украина предложила Израилю поддержку в борьбе с иранскими беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), но Тель-Авив отказался. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Израиль предупредили о последствиях в случае отправки систем ПВО Patriot на Украину
Нетаньяху: Израиль готов приостановить боевые действия в Газе на 42 дня
В ООН постановили, что Израиль должен прекратить наступление в Рафахе
Дарья Осипова