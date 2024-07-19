В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, один человек погиб, семеро получили ранения

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Один человек погиб, семь получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве. Об этом информирует Jerusalem Post, ссылаясь на экстренные службы.
Взрыв прогремел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем около здания консульства Соединённых Штатов.
Во время поисков, проведенных экстренными службами, в квартире вблизи от места взрыва было найдено тело мужчины. Семь человек доставили в больницу с ранениями.
По данным Times of Israel, мужчину убили осколки. Как сообщает издание, было госпитализировано восемь человек.
В настоящий момент армия и полиция проверяют версию, правда ли взрыв спровоцировал дрон. При этом Командование тыла Израиля заявило, что факт воздушного вторжения в пространство страны не было зафиксировано, тревогу не объявляли.
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Во время поисков, проведенных экстренными службами, в квартире вблизи от места взрыва было найдено тело мужчины. Семь человек доставили в больницу с ранениями.
По данным Times of Israel, мужчину убили осколки. Как сообщает издание, было госпитализировано восемь человек.
В настоящий момент армия и полиция проверяют версию, правда ли взрыв спровоцировал дрон. При этом Командование тыла Израиля заявило, что факт воздушного вторжения в пространство страны не было зафиксировано, тревогу не объявляли.
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Алина Юрчак