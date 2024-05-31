Песков обвинил западные страны в нагнетании провоенных настроений

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Западные страны нагнетают провоенные настроения и продолжают эскалацию напряжённости. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что чем более дальнобойное оружие западные союзники поставляют Украине, тем дальше будет продвигаться российская армия. Также он подчеркнул, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.
Песков полностью согласился с этим заявлением, подчеркнув, что Запад намеренно нагнетает обстановку. В связи с этим продолжается эскалация напряжённости.
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Анастасия Чинкова