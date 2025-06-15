В ЦАХАЛ объявили о завершении ночных ударов по ядерным объектам в Тегеране

15 июня 2025, 04:38

Фото: iStock/vadimrysev

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной серии ударов по объектам ядерной и топливной инфраструктуры в Тегеране. Об этом сообщается в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.