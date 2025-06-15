В ЦАХАЛ объявили о завершении ночных ударов по ядерным объектам в Тегеране
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о завершении масштабной серии ударов по объектам ядерной и топливной инфраструктуры в Тегеране. Об этом сообщается в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), передает РИА Новости.
По информации военного ведомства, ВВС Израиля нанесли разведывательные удары по ряду целей, связанных с ядерной программой иранского режима.
В качестве основных целей ударов были обозначены штаб-квартира Министерства обороны Ирана и структуры ядерного проекта SPND, а также дополнительные объекты.
Данные действия стали продолжением недавних атак израильской армии на столицу Ирана.
Ранее стало известно, что Израиль за последние двое суток обратился к США с просьбой о совместных военных действиях против Ирана с целью уничтожения его ядерной программы.
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