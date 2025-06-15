Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами Emad, Ghadr и Kheibar Shekan

15 июня 2025, 06:20

Фото: iStock/Olena Bartienieva

При ракетных ударах по Израилю Иран использовал баллистические ракеты средней дальности типов Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Об этом сообщило иранское информационное агентство Nour News со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.





Агентство Nour News уточнило, что указанные ракеты применялись при атаках на крупный портовый город Хайфу и Тель-Авив.





«Иран использовал ракеты «Эмад» (Emad), «Кадр» (Ghadr) и «Хайбар Шекан» (Kheibar Shekan) при атаках на Хайфу и Тель-Авив», — говорится в сообщении агентства.

