Иран ударил по Израилю баллистическими ракетами Emad, Ghadr и Kheibar Shekan
При ракетных ударах по Израилю Иран использовал баллистические ракеты средней дальности типов Emad, Ghadr и Kheibar Shekan. Об этом сообщило иранское информационное агентство Nour News со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.
Агентство Nour News уточнило, что указанные ракеты применялись при атаках на крупный портовый город Хайфу и Тель-Авив.
«Иран использовал ракеты «Эмад» (Emad), «Кадр» (Ghadr) и «Хайбар Шекан» (Kheibar Shekan) при атаках на Хайфу и Тель-Авив», — говорится в сообщении агентства.Технические характеристики ракет впечатляют: Emad способна нести 750 кг полезной нагрузки на расстояние до 1700 км, Kheibar Shekan имеет заявленную дальность около 1500 км, а Ghadr может поражать цели на дистанции порядка 2000 км.
Во время атак со стороны Ирана в попавших под удар городал звучала тревога, предупреждающая граждан об опасности. Армия обороны Израиля задействовала системы перехвата воздушных угроз. Сообщалось о падении примерно пяти-семи ракет в районе Хайфы и арабского поселения Тамра в Нижней Галилее.